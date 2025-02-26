محاضرة فنية لمنتخب قدامى اللاعبين قبل مواجهة عُمان اليوم

وشهدت المحاضرةُ عرضاً لمباراتي منتخب عمان أمام الإمارات والبحرين، وجرى تحديدُ نقاط القوة والضعف لدى المُنافسِ، مع تنبيهِ اللاعبين على ضرورةِ توخي الحذرِ، والالتزام التامّ بتَطبيقِ التعليمات.وبرغم صعوبة المواجهة أمام منتخب عُمان الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين، إلا أنَّ منتخبنا يتطلع للفوز في لقاء اليوم ونيل شرف التتويج بلقب بنسختها الأولى.