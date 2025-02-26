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محاضرة فنية لمنتخب قدامى اللاعبين قبل مواجهة عُمان اليوم

رياضة

2025-02-26 | 05:19
محاضرة فنية لمنتخب قدامى اللاعبين قبل مواجهة عُمان اليوم
781 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أقام الجهازُ الفنيُّ لمنتخبِ قدامى اللاعبين، بقيادةِ المدرب حكيم شاكر، محاضرةً فنيةً للاعبين في مقرِّ الإقامةِ استعداداً لملاقاةِ منتخب عمان مساء اليوم الأربعاء ضمن نهائي بطولةِ الخليج بنسختها الأولى.

وشهدت المحاضرةُ عرضاً لمباراتي منتخب عمان أمام الإمارات والبحرين، وجرى تحديدُ نقاط القوة والضعف لدى المُنافسِ، مع تنبيهِ اللاعبين على ضرورةِ توخي الحذرِ، والالتزام التامّ بتَطبيقِ التعليمات.

وبرغم صعوبة المواجهة أمام منتخب عُمان الذي يضم في صفوفه العديد من اللاعبين المتميزين، إلا أنَّ منتخبنا يتطلع للفوز في لقاء اليوم ونيل شرف التتويج بلقب البطولة بنسختها الأولى.
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محاضرة فنية لمنتخب قدامى اللاعبين

مواجهة عُمان اليوم

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