تشكيلة العراق لمواجهة عمان في نهائي خليجي القدامى

تنشر نيوز، التشكيلةُ الأساسيّةُ لمنتخبِ قُدامى لاعبي في مباراته أمام نظيره العُمانيّ في نهائي بُطولة كأس العربيّ لقُدامى اللاعبين.



ادناه التشكيلة: