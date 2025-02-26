الزوراء يقرر الاستغناء عن مدربه عصام حمد

قرر نادي لكرة القدم، الأربعاء، الاستغناء عن مدربه حمد بعد الخسارة أمام في كأس .

وجاء في بيان للنادي، "الهيئة المؤقتة لنادي تتقدم بجزيل الشكر للكابتن حمد تقديرًا لجهوده المخلصة وعطائه الكبير مع النوارس خلال الفترة الماضية متمنيةً له دوام التوفيق والنجاح في مشواره القادم".

وكان خسر، اليوم الأربعاء، أمام مضيفه بهدف نظيف في الدور الـ16 من كأس .