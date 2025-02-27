دور الـ16 من بطولة كأس العراق يختتم اليوم بـ4 مواجهات.. تعرف على المواعيد

وتوج القيثارة بالنسخة السابقة من بطولة الكأس، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تفوقه على القوة الجوية في ختام المسابقة، ليكسر حاجز النحس الذي رافقه طويلاً، لاسيما أنه خسر في (5) مباريات نهائية سابقة.وتبدو كفة الأخضر هي الأرجح للفوز وبلوغ دور الثمانية، بحكم الفوارق الفنية ونوعية الأسماء وعامل الخبرة، مقارنة مع منافسه الموصل.من جانبه يدخل ممثل محافظة نينوى اللقاء متشحاً بالروح العالية والحماس، لا سيما أنه سيلعب بدون ضغوطات، إذ ليس لديه ما يخشاه، وسيحاول جاهداً تحقيق مفاجأة كبيرة من خلال الإطاحة بالبطل السابق.وفي لقاء آخر يطمح الطلبة إلى حجز في ربع النهائي عندما يستقبل أمانة في الدولي، ووصل الأنيق للدور الحالي بفوزه على الغراف، بينما تمكن فريق أبناء العاصمة من اجتياز الكرخ والحدود وهو يُمنّي النفس بمواصلة مغامرته نحو الوصول لأبعد نقطة.وبدوره يستضيف زاخو متصدر الدوري متحديه الكرمة في مواجهة صعبة على الطرفين. ويلعب اليوم أيضاً نوروز أمام فريق الحسين.