الشرطة يتجاوز الموصل بصعوبة ويتأهل لربع نهائي الكأس

تمكن فريق الشرطة، الخميس، من الفوز بصعوبة على نظيره في الدور الـ16 من كأس لكرة القدم.

وانتهت المباراة بفوز الشرطة بهدف نظيف جاء من خلال ركلة جزاء في الشوط الاضافي الثاني. وبهذا الفوز فريق الشرطة الى ربع نهائي كأس .