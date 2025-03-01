السومرية تنشر جدول مباريات الجولة الـ22 من دوري نجوم العراق

أولى مباريات الجولة سيحتضنها الفيحاء وتجمع نفط البصرة وضيفه كربلاء، ويسعى الأخير إلى ترتيب أوراقه والهروب من قاع الترتيب بقيادة مدربه حسن أحمد عبر خطف ثلاث نقاط تبعده أكثر عن مناطق الخطر.بدوره، يبحث نفط البصرة عن تحقيق الفوز من أجل تحسين في سلم الترتيب وتعويض النتائج السلبية الأخيرة التي تعرض لها.وفي لقاء آخر يستقبل ميسان مواجهة نفط ميسان وضيفه الكرخ، ويأمل أصحاب انتزاع النقاط الثلاث لتعزيز موقعهم في سلم الترتيب العام تحت قيادة المدرب الجبار، بدوره سيحاول فريق الكرخ العودة وفي جعبته نقاط الفوز من أجل تعزيز .ويستضيف الدولي لقاء ديالى مع الحدود، فيما يشهد الشعب الدولي قمة مباريات يوم غد والذي يجمع القوة الجوية العائد الى تحقيق نغمة الفوز في مبارياته الاخيرة مع فريق النفط الطامح الى اعادة تقديم عروضه الطيبة التي ابتدأ بها منافسات الدوري.