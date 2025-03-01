ما هو موقف كاساس من أزمة مباراة العراق وفلسطين؟

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وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن تحديد استاد عمان الدولي أرضًا لمباراة فلسطين والعراق في التصفيات، بعد رفض الاتحاد الآسيوي إقامة المباراة في رام الله كما طلب مسبقًا الاتحاد الفلسطيني.وتمسك مدرب بموقفه الثابت تجاه مباراة أسود الرافدين أمام فلسطين في تصفيات المونديال، إذ يرى المدرب بأن الفريق يجب أن يحصد الفوز في المواجهة، على الرغم من التعقيدات التي تحيط بها، حيث ستكون المواجهة صعبة على المنتخب العراقي، سواء أقيمت في عمان أو أي مكان آخر، لأن المنتخب الفلسطيني ليس بالمنافس السهل.والمنتخب حقق فوزًا صعبًا على نظيره الفلسطيني في البصرة، حيث تغلب عليه بهدف نظيف، وكاد يفقد نقاط المباراة في بعض الأوقات، لذلك يجد كاساس بأن مباراة الإياب لن تقل صعوبة، ولهذا سيعمل المدرب الإسباني على تحفيز اللاعبين نفسيًّا وفنيًّا وبدنيًّا للمباراة، وسيحاول تحقيق نتيجة إيجابية بقدر الإمكان للظفر بنقاط المواجهة، من دون النظر إلى بقية الأمور، ومنها تشنجات الجماهير والضغوطات المتوقعة.كما ان المدرب كاساس اتخذ قرارًا مهمًّا بعد تغيير مكان المباراة، حيث سيتحدث إلى اللاعبين في المعسكر التدريبي المقرر إقامته في البصرة، وسيطلب منهم التركيز فقط داخل المستطيل الأخضر، من دون الإدلاء بأي تصريحات متشنجة، وكذلك عدم الانجرار لأي محاولة تأثير من قبل وسائل الإعلام، وعلى وجه الخصوص وسائل الإعلام الفلسطينية والأردنية، حيث سيشدد المدرب على هذا الأمر في العاصمة الأردنية عمان، بحسبوتبادل الاتحادان والفلسطيني البيانات بشأن اختيار المباراة، إذ أكد الاتحاد الفلسطيني أنه اختار استاد عمان الدولي بسبب عدم حصوله على إجابات من الاتحاد العراقي، فيما أكد الأخير بأن المخاطبات كانت شفهية فقط بين الجانبين ولم تكن مكتوبة.ويحتل المنتخب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية في التصفيات المونديالية، برصيد 11 نقطة، فيما يستقر المنتخب الفلسطيني في المركز الأخير برصيد 3 نقاط، وذلك قبل 4 مباريات من نهاية الدور الثالث من التصفيات.