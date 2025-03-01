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استراليا تخطف لقب كأس اسيا للشباب.. تعرف على المتأهلين للمونديال
رياضة
2025-03-01 | 09:44
4,243 شوهد
توج المنتخب الأسترالي للشباب بلقب النسخة 23 من
بطولة
كأس أمم
آسيا
(تحت 20 عاما)، بعد الفوز على نظيره السعودي بركلات الترجيح (5-4) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على استاد مركز باوان الرياضي بمدينة شينزن الصينية.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-0)، قبل أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بنفس النتيجة، ليخوض المنتخبين ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب الأسترالي.
وحقق منتخب أستراليا
البطولة
لأول مرة في تاريخه، بعدما كانت أبرز نتيجة له الحصول على الوصافة مرة واحدة في نسخة 2010، في المقابل كان يأمل المنتخب السعودي للتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.
وسيقوم المنتخب السعودي إلى جانب اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتمثيل القارة الصفراء في نهائيات كأس العالم للشباب، المقررة إقامتها في تشيلي، في وقت لاحق من العام الحالي.
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