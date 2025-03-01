استراليا تخطف لقب كأس اسيا للشباب.. تعرف على المتأهلين للمونديال

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل (1-0)، قبل أن تتجه المباراة إلى الأشواط الإضافية، التي انتهت بنفس النتيجة، ليخوض المنتخبين ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح المنتخب الأسترالي.وحقق منتخب أستراليا لأول مرة في تاريخه، بعدما كانت أبرز نتيجة له الحصول على الوصافة مرة واحدة في نسخة 2010، في المقابل كان يأمل المنتخب السعودي للتويج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.وسيقوم المنتخب السعودي إلى جانب اليابان وأستراليا وكوريا الجنوبية بتمثيل القارة الصفراء في نهائيات كأس العالم للشباب، المقررة إقامتها في تشيلي، في وقت لاحق من العام الحالي.