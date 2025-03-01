قرار رسمي بشأن صيام اللاعبين في إنجلترا

وبدأ شهر رمضان اليوم السبت، في العديد من الإسلامية ومن بينها والسعودية.وذكرت شبكة “BBC” البريطانية، أن مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي التي تقام خلال شهر رمضان ستتوقف لفترة وجيزة للسماح للاعبين بالإفطار.ونقلت الإذاعة عن كرة القدم الإنجليزية في نشرة الجولة الخامسة: “سيسمح للاعبين الصائمين بأخذ استراحة قصيرة أثناء المباراة لكسر صيامهم”.وأضافت: “سيتم الاتفاق على وقت تقريبي لإيقاف اللعب، ولكن لن يستخدم هذا التوقف كفرصة لشرب الماء للفرق أو كوقت مستقطع لأغراض تكتيكية”.ومن بين المباريات التي سيتم إيقافها خلال الدور الخامس، سيتي أمام بليموث، ومانشستر يونايتد ضد فولهام، والتي يشارك فيها عدد من اللاعبين مثل ثنائي سيتي عمر مرموش والأوزبكي عبد القادر خوسانوف، ومدافع يونايتد المغربي نصير مزراوي، وجناح فولهام الإسباني أداما تراوري.