ريال مدريد يسقط أمام بيتيس في الليغا

خسر (1-2) أمام مضيفه بيتيس، اليوم السبت، على بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من .



وسجل للميرينجي: دياز في الدقيقة 10، بينما أحرز كاردوسو وإيسكو لريال بيتيس، في الدقيقتين (34، 54).

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد عند 54 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما رفع رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس.