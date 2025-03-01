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ريال مدريد يسقط أمام بيتيس في الليغا
رياضة
2025-03-01 | 14:26
المصدر:
وكالات
1,699 شوهد
خسر
ريال
مدريد
(1-2) أمام مضيفه
ريال
بيتيس، اليوم السبت، على
ملعب
بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الـ26 من
الدوري الإسباني
.
وسجل للميرينجي:
إبراهيم
دياز في الدقيقة 10، بينما أحرز كاردوسو وإيسكو لريال بيتيس، في الدقيقتين (34، 54).
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد
ريال
مدريد
عند 54 نقطة، في وصافة جدول ترتيب الليغا، بينما رفع
ريال
بيتيس
رصيده إلى 38 نقطة، في المركز السادس.
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