نجم ريال مدريد يوجّه رسالة لجماهير الميرنجي

وأعاد فينيسيوس نشر تغريدة الحساب الرسمي لريال على شبكة "إكس" بخصوص وصوله إلى 300 مباراة بقميص الملكي، عقب مواجهة بيتيس.وكتب البرازيلي على المنشور: " كانت مباراة سيئة أمس للجميع، لكنها انتهت.. دعونا نجعل يوم الثلاثاء مجنونا في البرنابيو. نحن بحاجة إليكم.. نراكم هناك".ويلتقي مع على أتلتيكو، الثلاثاء المقبل، على "سانتياجو برنابيو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وخاض فينيسيوس 300 مباراة مع في مختلف البطولات، وأحرز 102 هدف، بينما قدم 76 تمريرة حاسمة.