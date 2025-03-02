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قبل "الديربي".. ضربة قاسية لريال مدريد
رياضة
2025-03-02 | 10:18
888 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
أعرب
المدير الفني
لفريق
ريال
مدريد
الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن مخاوفه من أداء فريقه قبل لقاء "الديربي" المرتقب ضد جاره أتلتيكو
مدريد
يوم الثلاثاء المقبل، ضمن دوري أبطال أوروبا.
وتلقى فريق
ريال
مدريد
ضربة موجعة قبل "الديربي" المرتقب، بسقوطه أمام مضيفه
ريال
بيتيس (1-2) في القاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، في
ملعب
"بينيتو فيامارين"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من
الدوري الإسباني
لكرة القدم.
وقال أنشيلوتي في
المؤتمر
الصحفي بعد المباراة: "لقد بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع الأولي، سواء من حيث الموقف أو الالتزام، لقد فقدنا السيطرة أمام فريق لعب بشكل أفضل واستحق الفوز".
وأضاف: "نعم إنها ضربة قاسية، وعلينا أن نرد، الخسارة في هذه المرحلة مكلفة للغاية، لأن جميع الفرق تعمل بجدية ولم نلعب بشكل جيد في هذه المباراة".
وانتقد المدرب الإيطالي أداء لاعبيه، قائلا: "إذا لعبنا بهذه الطريقة، فلن نفوز يوم الثلاثاء، هذا أمر واضح"، في إشارة إلى "الديربي" المنتظر أمام أتلتيكو
مدريد
.
واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا: "نأمل أن يساعدنا هذا في إيقاظنا، بدا الأمر وكأننا منظمون ومتماسكون في الآونة الأخيرة، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك".
ويستضيف
ريال
مدريد
جاره أتلتيكو
مدريد
يوم الثلاثاء المقبل، في
ملعب
"سانتياغو برنابيو"، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
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