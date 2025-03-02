قبل "الديربي".. ضربة قاسية لريال مدريد

نيوز – رياضة

أعرب لفريق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عن مخاوفه من أداء فريقه قبل لقاء "الديربي" المرتقب ضد جاره أتلتيكو يوم الثلاثاء المقبل، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وتلقى فريق ضربة موجعة قبل "الديربي" المرتقب، بسقوطه أمام مضيفه بيتيس (1-2) في القاء الذي جمعهما مساء أمس السبت، في "بينيتو فيامارين"، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من لكرة القدم.

وقال أنشيلوتي في الصحفي بعد المباراة: "لقد بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على الإيقاع الأولي، سواء من حيث الموقف أو الالتزام، لقد فقدنا السيطرة أمام فريق لعب بشكل أفضل واستحق الفوز".

وأضاف: "نعم إنها ضربة قاسية، وعلينا أن نرد، الخسارة في هذه المرحلة مكلفة للغاية، لأن جميع الفرق تعمل بجدية ولم نلعب بشكل جيد في هذه المباراة".

وانتقد المدرب الإيطالي أداء لاعبيه، قائلا: "إذا لعبنا بهذه الطريقة، فلن نفوز يوم الثلاثاء، هذا أمر واضح"، في إشارة إلى "الديربي" المنتظر أمام أتلتيكو .

واختتم أنشيلوتي تصريحاته قائلا: "نأمل أن يساعدنا هذا في إيقاظنا، بدا الأمر وكأننا منظمون ومتماسكون في الآونة الأخيرة، لكننا لم نتمكن من تحقيق ذلك".

ويستضيف جاره أتلتيكو يوم الثلاثاء المقبل، في "سانتياغو برنابيو"، ضمن ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.