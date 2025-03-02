إفطار مزراوي يوقف مباراة اليونايتد وفولهام

وبعد مرور نحو 66 دقيقة من زمن اللقاء، أطلق الحكم صافرته، مشيرا لإيقاف المباراة من أجل السماح للاعبين بالإفطار.وركزت الكاميرات على المغربي مزراوي، الذي استند على ركبته على خط التماس، من أجل شرب الماء والعصائر، لكسر صيامه.كما حصل لاعب مان على طبق صغير به بضع تمرات، ليتناول بعضا منها.كما خرج لاعبي الفريقين لشرب المياه استغلالا لتوقف المباراة أيضا قبل استئنافها بعد نحو دقيقتين.