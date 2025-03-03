لمواجهة أوروغواي والبرازيل.. ميسي يقود قائمة شابة لمنتخب الأرجنتين

كشف مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، عن قائمة أولية من 33 لاعبا يقودها ليونيل ميسي لخوض مباراتي أوروغواي والبرازيل، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم.

وتضم القائمة الموهبة الشابة كلاوديو إتشفيري المنضم حديثا لصفوف مانشستر سيتي الإنجليزي بعد المشاركة مع الأرجنتين في أمريكا الجنوبية تحت 20 عاما.



واختار سكالوني أيضا لاعبين آخرين لم تتجاوز أعمارهم 21 عاما أمثال نيكولاس باز وبنجامين دومينغيز وسانتياجو كاسترو.



ويحل منتخب الأرجنتين ضيفا على أوروغواي في "سينتيناريو" في مونتيفيديو في 21 مارس وبعد 4 أيام يستضيف أبطال كأس العالم الغريم الأزلي البرازيل في "مونومنتال" في بوينس آيرس.



وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:



حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (أولمبيك مارسيليا)، والتر بينيتيز (آيندهوفن).



خط الدفاع: ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، جونزالو مونتيل (ريفر بليت)، كريستيان روميرو (توتنهام)، جيرمان بيزيلا (ريفر بليت)، ليوناردو باليردي (أولمبيك مارسيليا)، خوان فويث (فياريال)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، فاكوندو ميدينا (لينس)، نيكولاس تاليافيكو (أولمبيك ليون)، فرانسيسكو أورتيغا (أولمبياكوس).



لاعبو الوسط: لياندرو باريديس (روما)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، رودريجو دي بول (أتلتيكو مدريد)، إكسيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، ماكسيمو بيروني (كومو)، جوليانو سيميوني (أتلتيكو مدريد)، بنيامين دومينجيز (بولونيا)، تياجو ألمادا (أولمبيك ليون).



الهجوم: أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد)، نيكولاس جونزاليس (يوفنتوس)، ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، نيكولاس باز (كومو)، كلاوديو إتشيفيري (مانشستر سيتي)، باولو ديبالا (روما)، جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، سانتياجو كاسترو (بولونيا)، أنخيل كوريا (أتلتيكو مدريد).