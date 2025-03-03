مدريد يتلقى خبراً ساراً عشية مواجهة الأتلتيكو

وذكر الإسباني ميغيل أنخيل دياز أن فرص لاعب الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي في المشاركة ضمن التشكيلة لريال أمام أتلتيكو أصبحت كبيرة.وقد عاد فالفيردي إلى التدريبات الفردية أمس الأحد، بعد معاناته مؤخرا من إصابة في العضلة الضامة.وعلى الرغم من التفاؤل بشأن تعافي فالفيردي في الوقت المناسب، ستظل الشكوك قائمة حتى اللحظات الأخيرة قبل مباراة أتلتيكو، بينما يستمر الجهاز الطبي لريال في حالة النجم الأوروغوياني عن كثب.ومن المتوقع أن يعتمد قرار مشاركة فالفيردي في لقاء أتلتيكو على أدائه خلال التدريبات الجماعية التي ستجري مساء اليوم الاثنين.وقد تفاقمت المشاكل العضلية التي كان يعاني منها فالفيردي في الخلفي من الفخذ الأيسر أكثر مما كان متوقعا في البداية، مما أبعده عن الملاعب لمدة 11 يوما، حيث غاب خلال هذه الفترة عن ثلاث مباريات هامة للنادي الملكي (جيرونا وريال بيتيس في الدوري الإسباني، وريال سوسييداد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك).ويدفع أنشيلوتي الآن ثمن المخاطرة بمشاركة فالفيردي في مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال، حيث لعب اللاعب بضمادة ضخمة على فخذه الأيسر بعد تلقيه حقنا بالإبر لتخفيف آلام الإصابة.وستشكل عودة فالفيردي دفعة كبيرة لريال مدريد، الذي يواجه بالفعل صعوبات متعددة في اختيار التشكيلة المناسبة قبل المواجهة المرتقبة ضد أتلتيكو .ويواجه أنشيلوتي تحديات كبيرة في اختيار التشكيلة المناسبة، حيث يغيب عدد من اللاعبين الأساسيين يتقدمهم جود بيلينغهام بسبب الإيقاف، وداني سيبايوس بسبب الإصابة.