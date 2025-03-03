ثنائي برشلونة يلتزمان بالصيام قبل مواجهة بنفيكا

وذكرت "يعد هذا الشهر مميزا للمسلمين بسبب فريضة الصيام التي تبدأ من طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، بالإضافة إلى أداء الصلوات الخمس يوميا والتزامات دينية أخرى".وأضافت "سبورت": "هذا الالتزام الديني يشمل أيضا الرياضيين . في مباراة بنفيكا وبرشلونة المرتقبة، سيتأثر ستة لاعبين بالصيام، منهم اثنان من صفوف البارسا".وأردفت: "بالنسبة لبرشلونة، يلتزم كل من أنسو فاتي ولامين بالصيام، وبالتالي لا يمكنهما تناول الطعام أو الشراب خلال ساعات النهار".كما أوضحت الصحيفة أن لامين رؤي خلال تدريبات برشلونة قبل مباراة سوسييداد في الدوري الإسباني (الأحد الماضي) وهو يلعب بالكرة على جانب الملعب، بينما كان زملاؤه يشربون الماء في أثناء فترة الاستراحة. أما أنسو فاتي، فقد غاب عن التدريب بسبب إصابته بالحمى.ونوهت: "سبق لأنسو فاتي زيارة مكة المكرمة في أثناء تواجد برشلونة في السعودية للمشاركة في كأس السوبر الإسباني، بينما لم يتمكن لامين من الذهاب لأنه قاصر ولم يكن برفقة والديه".واستطردت الصحيفة: "يعتاد برشلونة على التعامل مع هذه الحالات من خلال خطط مختلفة، حيث واجه الفريق مواقف مشابهة مع لاعبين مثل عثمان ديمبلي وفرانك كيسي اللذين التزما بالصيام خلال رمضان".أما بالنسبة لبنفيكا، فأشارت "سبورت" إلى أن هناك أربعة لاعبين في صفوف الفريق البرتغالي يلتزمون بالصيام، وهم: أوركون كوكشو، كريم أكتوركوجلو، زكي أمدووني، أدريان بايرامي.وفي تعليقها على تأثير الصيام على الأداء الرياضي، أكدت صحيفة "سبورت" أن خبراء التغذية يشددون على أهمية توزيع الوجبات بشكل صحيح خلال ساعات الإفطار لتقليل أي تأثير محتمل على مستوى اللياقة البدنية والتركيز خلال المباريات.