الزوراء يتمسك بالوصافة بفوز ثمين على الكهرباء

خطف فريق الزوراء، ثلاث نقاط مهمة من ضيفه الكهرباء في دوري لكرة القدم.

وانتهت المباراة التي احتضنها الزوراء، بفوز الأخير بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

وبهذا الفوز يرفع النوارس رصيده الى 43 نقطة خلف فريق المتصدر، بينما تجمد رصيد الكهرباء عند 26 نقطة في المركز 15.