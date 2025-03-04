قمة مشتعلة بين الريال وأتلتيكو في دوري الابطال.. الموعد والقنوات الناقلة

وكان حامل اللقب في آخر نسخة من دوري الأبطال قد تأهل إلى هذا الدور بعد صعوبة في مرحلة المجموعات وخاض ملحق التأهل ضد مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التفوق عليه في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-3.بينما تأهل أتلتيكو مباشرة إلى دور الـ16 بعد أن أنهى مرحلة المجموعات في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.وذهبت صحيفة "ماركا" إلى وضع عنوان وصفت فيه "الديربي" بأنه الأفضل في أوروبا وذلك بالإشارة إلى مستويات الفريقين التنافسية والأسماء التي يضمها كل فريق من أبرز العالم.وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة 11 بتوقيت وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 ويتولى مهمة التعليق علي سعيد الكعبي.