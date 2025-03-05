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مان يونايتد يعود لمطاردة نجم الميرنجي

رياضة

2025-03-05 | 10:55
مان يونايتد يعود لمطاردة نجم الميرنجي
المصدر:
موقع كووورة
392 شوهد

عاد مانشستر يونايتد لمحاولة التوقيع مع أحد نجوم ريال مدريد، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن حاول مانشستر يونايتد الحصول على توقيع الأوكراني أندري لونين، حارس الميرنجي، في الصيف الماضي، لكن الأخير قرر البقاء مع الريال وجدد عقده حتى 2030.

لكن لونين شارك في 9 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، وهناك الكثير من الجدل حول مستقبله.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عاود مانشستر يونايتد التواصل مع وكيل اللاعبين الشهير خورخي مينديز لمحاولة التعاقد مع لونين خلال الصيف المقبل.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه إذا طلب لونين الرحيل، فإن ريال مدريد سيكون منفتحا على التفاوض، لكنه لن يقدم تسهيلات للشياطين الحمر في الصفقة.

ويتمتع خورخي مينديز، وكيل لونين، بعلاقة جيدة مع إدارة مانشستر يونايتد منذ سنوات طويلة.
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مانشستر يونايتد

ريال مدريد

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