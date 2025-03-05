مان يونايتد يعود لمطاردة نجم الميرنجي

وسبق أن حاول الحصول على توقيع الأوكراني أندري لونين، حارس الميرنجي، في الصيف الماضي، لكن الأخير قرر البقاء مع وجدد عقده حتى 2030.لكن شارك في 9 مباريات فقط مع هذا الموسم، وهناك الكثير من الجدل حول مستقبله.ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عاود التواصل مع وكيل اللاعبين الشهير مينديز لمحاولة التعاقد مع خلال الصيف المقبل.وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه إذا طلب الرحيل، فإن سيكون منفتحا على التفاوض، لكنه لن يقدم تسهيلات للشياطين الحمر في الصفقة.ويتمتع مينديز، وكيل لونين، بعلاقة جيدة مع إدارة منذ سنوات طويلة.