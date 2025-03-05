مان يونايتد يعود لمطاردة نجم الميرنجي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان old
من
05:00 PM
الى
06:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تظاهرة ليلية لمنتسبي وزارة الدفاع في البصرة
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518433-638767874571439807.jpg
مان يونايتد يعود لمطاردة نجم الميرنجي
رياضة
2025-03-05 | 10:55
المصدر:
موقع كووورة
392 شوهد
عاد
مانشستر
يونايتد
لمحاولة التوقيع مع أحد
نجوم
ريال
مدريد، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق أن حاول
مانشستر
يونايتد
الحصول على توقيع الأوكراني أندري لونين، حارس الميرنجي، في الصيف الماضي، لكن الأخير قرر البقاء مع
الريال
وجدد عقده حتى 2030.
لكن
لونين
شارك في 9 مباريات فقط مع
ريال
مدريد
هذا الموسم، وهناك الكثير من الجدل حول مستقبله.
ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، عاود
مانشستر
يونايتد
التواصل مع وكيل اللاعبين الشهير
خورخي
مينديز لمحاولة التعاقد مع
لونين
خلال الصيف المقبل.
وأشار البرنامج الإسباني إلى أنه إذا طلب
لونين
الرحيل، فإن
ريال
مدريد
سيكون منفتحا على التفاوض، لكنه لن يقدم تسهيلات للشياطين الحمر في الصفقة.
ويتمتع
خورخي
مينديز، وكيل لونين، بعلاقة جيدة مع إدارة
مانشستر
يونايتد
منذ سنوات طويلة.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
مان يونايتد يعلن ضم لاعب جديد
01:00 | 2025-02-02
نجم ريال مدريد يوجّه رسالة لجماهير الميرنجي
08:11 | 2025-03-02
مبابي يرشح نجم الديوك للانتقال إلى الميرنجي
15:23 | 2025-02-12
وعود من نجم العراق علي جاسم لفريقي كومو وألمير سيتي
06:27 | 2025-01-28
مانشستر يونايتد
ريال مدريد
+A
-A
اخترنا لك
الدعيع: تأثير يايسله 15% وكان يجب التخلص منه
11:14 | 2025-03-05
اسطورة ليفربول حاول الانتحار
09:37 | 2025-03-05
الكشف عن حدث فريد في نهائي مونديال 2026
08:38 | 2025-03-05
وكيله أنهى الجدل: يامال سيجدد عقده مع برشلونة
07:38 | 2025-03-05
برشلونة وبنفيكا.. 5 حقائق "مجنونة" من تاريخ المواجهات
06:16 | 2025-03-05
الوقت سيحبط خططه.. كاساس يواجه تحديات قبل مواجهتي الكويت وفلسطين
05:20 | 2025-03-05
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
قرار إيراني بشأن "مسلسل معاوية"
فن وثقافة
21.27%
02:28 | 2025-03-05
قرار إيراني بشأن "مسلسل معاوية"
02:28 | 2025-03-05
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
محليات
20.3%
02:55 | 2025-03-04
خبر يهم المتقاعدين: راجعوا منافذ الصرف
02:55 | 2025-03-04
الموجة ستكون على دفعتين.. تفاصيل الحالة المطرية "الأقوى" على العراق
محليات
14.85%
01:06 | 2025-03-04
الموجة ستكون على دفعتين.. تفاصيل الحالة المطرية "الأقوى" على العراق
01:06 | 2025-03-04
مجددا.. أسعار الدولار ترتفع
اقتصاد
14.63%
02:40 | 2025-03-04
مجددا.. أسعار الدولار ترتفع
02:40 | 2025-03-04
غدا.. عطلة في ثلاث محافظات
محليات
14.59%
06:26 | 2025-03-04
غدا.. عطلة في ثلاث محافظات
06:26 | 2025-03-04
استعداداً لمعركة "الفيضان".. بغداد تدخل حالة "الإنذار القصوى" وشكوك بانتصارها على الامطار
محليات
14.36%
01:14 | 2025-03-04
استعداداً لمعركة "الفيضان".. بغداد تدخل حالة "الإنذار القصوى" وشكوك بانتصارها على الامطار
01:14 | 2025-03-04
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
القبض على 11 شخصا يقومون بذبح المواشي النافقة وبيع لحومها في واسط (فيديو)
12:06 | 2025-03-05
غلاء كبير في أسعار اللحوم والخضراوات... وسط غياب الرقابة من المعنيين!
08:52 | 2025-03-05
إفطار لمسني البصرة من تنتظيم أبناء التيار الصدري... اجواء تعيد لهم الحنين!
08:45 | 2025-03-05
في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما
08:40 | 2025-03-05
مأساة في البصرة.. انفجار إطار يودي بحياة عامل (فيديو)
04:38 | 2025-03-05
الصدريون يدخلون السجلات الانتخابية.. عودة مشروطة بـ"تصفير النظام"
02:11 | 2025-03-05
شاهد مكان مخبأ الـ3 مليارات دينار التي ضبطت اليوم
06:55 | 2025-03-04
بغصة... مسنو دار الرعاية يستذكرون عائلاتهم بأجواء العيد!
06:33 | 2025-03-04
الفقر المتقع يجبر عائلة للعيش في خيمة على الطريق في الأنبار!
06:20 | 2025-03-04
تجار أهداف لأطماع الاستثمار... بلدية النجف تحيل الحي الصناعي للاستثمار
06:09 | 2025-03-04
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.