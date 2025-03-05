الدعيع: تأثير يايسله 15% وكان يجب التخلص منه

نيوز – رياضة

يرى محمد الدعيع، حارس مرمى السابق، أن الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي، لم يحدث أي تغيير مع الراقي، موضحا أن التألق الحالي جاء باجتهاد اللاعبين.

وكان قد حقق فوزا مستحقا على الريان القطري، بنتيجة (3-1)، خلال المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال للنخبة.

وقال الدعيع في تصريحات عبر برنامج "دورينا غير": "الأهلي في مختلف عن الدوري، وإذا كان يمتلك مدربا غيره لتواجد في المركز الأول، بالإضافة للمنافسة على جميع البطولات".

وأضاف: "تناقشت مع حمد المنتشري واتفقنا على أن فرط في العديد من المباريات السهلة خلال الدور الأول من الدوري، ولو كان انتصر فيها، لتواجد على قمة ترتيب المسابقة بدون شك".

وتابع: "الأهلي حقق الانتصارات في المباريات الأخيرة، بفضل اللاعبين وليس المدرب، وكان يجب على النادي التخلص من يايسله وتعيين مدرب آخر من بداية الموسم".

وأنهى: "تأثير يايسله على في الوقت الحالي لا يتعدى 15 أو 20%، فالفريق يمتلك مجموعة من اللاعبين تجعل أي مدرب ينافس على جميع البطولات".

وتأتي تصريحات الدعيع رغم توهج مؤخرا في الدوري، بتحقيق الفوز ضد (3-2) والوصول للنقطة 47 في المركز الخامس، بفارق 4 نقاط أقل عن "الزعيم" الوصيف.