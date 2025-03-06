الاتحاد العراقي يعاني من سلبيات كثيرة قبل التصفيات "الحاسمة"!

ومن المقرر أن يواجه المنتخب العراقي، منتخبي الكويت وفلسطين في وعمان يومي 20 و25 مارس/آذار الحالي ضمن منافسات الجولتين السابعة والثامنة من تصفيات كأس العالم 2026 في وكندا والمكسيك.وقال المحلل الفني رافد سالم، "نائب رئيس الاتحاد يونس طرح مجموعة مواضيع تتعلق بحماية الاتحاد من تهم فساد مالي وإداري قد توجه له مستقبلا وأيضا تحدث بشأن تعاطي مع ملف الاتحاد على المستوى المالي وحتى الإداري وفكرة التمسك بالكراسي على حساب النزاهة المالية، كل ما طرحه كان موضوعيا بشكل كبير".وأضاف: "فيما يخص تصريحات عضو الاتحاد غانم عريبي وما ذكره عن طبيعة العمل وتسمية المدربين، حسب رأيي لو كان الاتحاد في بلد آخر لتمت الإطاحة به بالكامل، لأن ما تحدث به من الناحية الفنية أمر غريب جدا، حيث تبين أن تعيين المدربين في المنتخبات العراقية يتم حسب المزاج والعلاقات وهو شخصيا صاحب فضل وتأثير على من يتم تعيينه، بصراحة ما يحدث أمر معيب وغريب، لأن الوقت ليس ملائما للحديث عن الخلافات بين أعضاء الكرة في وقت يستعد فيه منتخب أسود الرافدين إلى خوض مباراتين مهمتين قد تسهمان بشكل كبير في حسم تأهله إلى كأس العالم".وأوضح بالقول: "السلبيات كثيرة في الكرة والحديث عنها يجب أن يلقي بظلاله على وضع المنتخب قبل مواجهتي الكويت وفلسطين، فلماذا نختلق الأعذار دائما فقط للهروب من الحقيقة؟ هناك أخطاء ودكتاتورية من رئاسة الاتحاد وإهمال من أمانة السر ودعم مالي غير عادل وغير محسوب من رئاسة الوزراء، كل هذه الفوضى بالإمكان إصلاحها من قبل الاتحاد وبشكل شفاف وهذا لا يعتبر عيبا على أعضاء الاتحاد العراقي"، بحسب ما نقلت winwin.ويستعد مدرب المنتخب خيسوس كاساس إلى الإعلان عن قائمة أسود الرافدين تمهيدا للدخول في تجمع يوم 16 مارس/ آذار الحالي، استعدادا لمواجهتي الكويت وفلسطين في تصفيات المونديال.