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اليوم.. مباراتان بانطلاق الجولة الـ 23 من دوري النجوم
رياضة
2025-03-07 | 03:10
360 شوهد
السومرية
نيوز ـ رياضة
تنطلق اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ 23 من منافسات دوري
نجوم
العراق
بإقامة مباراتين.
وفي المباراة الأولى، يلاقي النفط فريق القاسم على
ملعب
الساحر أحمد راضي.
وفي
ثاني
المباريات، يواجه
أربيل
فريق الميناء على
ملعب
فرانسوا حريري.
وستقام المباراتين في توقيت واحد عند الساعة التاسعة و15 دقيقة.
وقررت
لجنة
المسابقات، تأجيل مباراة دهوك ونفط ميسان بسبب مشاركة الأول في دوري أبطال الخليج للأندية.
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