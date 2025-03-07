اليوم.. مباراتان بانطلاق الجولة الـ 23 من دوري النجوم

وفي المباراة الأولى، يلاقي النفط فريق القاسم على الساحر أحمد راضي.وفي المباريات، يواجه فريق الميناء على فرانسوا حريري.وستقام المباراتين في توقيت واحد عند الساعة التاسعة و15 دقيقة.وقررت المسابقات، تأجيل مباراة دهوك ونفط ميسان بسبب مشاركة الأول في دوري أبطال الخليج للأندية.