رياضية إيرانية تنجح في سحب طائرة بوزن 18 طنا (فيديو)

ووفقا لوكالة "مهر" للأنباء فإن الرياضية كيتي موسوي، وهي من مدينة تبريز، حطمت رقما قياسيا لم تحققه أي امرأة في العالم من خلال سحب طائرة وزنها 18 طنا إذ نجحت في السابق من سحب مقطورة.وأوضحت كيتي وهي رياضية وحاملة رقم قياسي في سحب الأشياء الثقيلة، كنت أتابع التدريبات الرياضية بشكل جدي منذ فترة طويلة وتمكنت في السابق من تسجيل رقم قياسي في سحب مقطورة، لكنني كنت دائما أبحث عن تحد أكبر وقررت سحب طائرة.