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الأمطار ترجئ مباراة في "نجوم العراق" ودوريات الفئات العمرية

رياضة

2025-03-07 | 13:54
الأمطار ترجئ مباراة في &quot;نجوم العراق&quot; ودوريات الفئات العمرية
702 شوهد

قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، تأجيل مباراتي النفط والقاسم ضمن منافسات الجولة 23 من دوري نجوم العراق.

وقال الاتحاد في بيان، "تقرر تأجيل مباراة النفط والقاسم ضمن الجولة 23 من نجوم العراق بسبب سوء الاحوال الجوية، التي اثرت على ارضية ملعب الساحر احمد راضي".

واضاف البيان، انه "سيتم الاعلان عن الموعد الجديد لاحقا".

في السياق، قررت لجنةُ المسابقاتِ في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تأجيلَ جميع مباريات دورياتِ الفئات العمريّة المُقررة يوم غدٍ السبت إلى إشعارٍ آخر، وذلك بسببِ سوءِ الأحوالِ الجويّة.

وتابعت "على ان يتم تحديد الموعد الجديد لاقامة المباريات لاحقاً".
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