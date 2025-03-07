الأمطار ترجئ مباراة في "نجوم العراق" ودوريات الفئات العمرية

وقال الاتحاد في بيان، "تقرر تأجيل مباراة النفط والقاسم ضمن الجولة 23 من بسبب سوء الاحوال الجوية، التي اثرت على ارضية الساحر راضي".واضاف البيان، انه "سيتم الاعلان عن الموعد الجديد لاحقا".في السياق، قررت لجنةُ المسابقاتِ في الاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم تأجيلَ جميع مباريات دورياتِ الفئات العمريّة المُقررة يوم غدٍ السبت إلى إشعارٍ آخر، وذلك بسببِ سوءِ الأحوالِ الجويّة.وتابعت "على ان يتم تحديد الموعد الجديد لاقامة المباريات لاحقاً".