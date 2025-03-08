اليوم.. 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان old
من
08:00 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-518735-638770234154610940.jpg
اليوم.. 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق
رياضة
2025-03-08 | 04:35
501 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
تقام اليوم السبت، ثلاث مباريات لحساب منافسات الجولة الثالثة والعشرين من دوري
نجوم
العراق
بكرة القدم للمحترفين.
أولى المواجهات يضيفها
ملعب
النجف
في محافظة
النجف
الأشرف وتجمع بين
النجف
وضيفه فريق الزوراء، فيما يضيف
ملعب
الساحر أحمد راضي مباراة أصحاب الأرض، فريق
الكرخ
مع المتصدر زاخو، وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الكهرباء صاحب المركز الخامس عشر برصيد (26) نقطة ضيفه
ديالى
الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد (13) على
ملعب
الزوراء.
ويسعى الوصيف الزوراء صاحب الـ(43) نقطة إلى مواصلة الضغط على المتصدر عندما يواجه
النجف
الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد (29) نقطة، بينما يرغب غزلان البادية بالاستمرار في نتائجه الإيجابية التي تدفعه نحو المركز العاشر.
وفي مواجهة أخرى، يطمح صاحب المركز الأول فريق زاخو الذي يملك في جعبته (45) نقطة إلى تحقيق فوزه الرابع عشر هذا الموسم، وتعزيز الصدارة عندما يواجه
الكرخ
صاحب المركز الثالث عشر برصيد (28) نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة أربع مواجهات مثيرة، حيث يستضيف نوروز فريق القوة الجوية، بينما يواجه نفط البصرة نظيره الطلبة، ويلتقي الحدود مع الكرمة، وتختتم الجولة بلقاء مرتقب بين الشرطة وكربلاء.
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
السومرية تنشر مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق اليوم
04:16 | 2025-03-03
أربع مباريات لحساب الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق اليوم
02:49 | 2025-02-14
مباراتان في ختام منافسات الجولة الـ(12) من دوري نجوم العراق اليوم
02:15 | 2025-01-04
تعرف على مباريات اليوم الختامي للجولة 21 من دوري نجوم العراق
02:50 | 2025-02-20
3 مباريات
الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق
+A
-A
اخترنا لك
برشلونة يضع خطة استثنائية لتحصين نجمه
07:19 | 2025-03-08
لمباراتي الكويت وفلسطين.. ملامح قائمة كاساس النهائية تتضح
06:32 | 2025-03-08
تصريح غريب لأنشيلوتي: "أتمنى أن أكون ذبابة"
05:38 | 2025-03-08
منتخب الأردن يتلقى رسالة "تحذيرية" قبل مواجهة فلسطين والسبب العراق!
03:49 | 2025-03-08
موعد مباراة برشلونة وأوساسونا والقنوات الناقلة
03:08 | 2025-03-08
ضربة موجعة للمنتخب الألماني وبايرن ميونخ
15:19 | 2025-03-07
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
محليات
25.54%
01:55 | 2025-03-07
تفاصيل لما سيحصل في العراق للأيام الأربعة المقبلة.. استعدوا
01:55 | 2025-03-07
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
محليات
17.31%
05:12 | 2025-03-08
الأنواء الجوية تصدر تحذيرا جديدا
05:12 | 2025-03-08
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
محليات
16.89%
12:55 | 2025-03-07
اغلاق طريق حيوي في بغداد بسبب ارتفاع منسوب المياه
12:55 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
دوليات
13.79%
11:14 | 2025-03-07
إيران ترد على رسالة ترامب حول التفاوض بشأن النووي
11:14 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
محليات
13.27%
05:20 | 2025-03-07
الأرض تبتلع عجلات مركبة في الديوانية.. (فيديو)
05:20 | 2025-03-07
بغداد.. خروج نفق عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه
محليات
13.21%
13:10 | 2025-03-07
بغداد.. خروج نفق عن الخدمة بسبب ارتفاع منسوب المياه
13:10 | 2025-03-07
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
هل تنجح التحركات الجديدة في البرلمان العراقي بتمرير قانون النفط والغاز؟
06:34 | 2025-03-08
واقع يدحض تصريحات المسؤولين.. استياء واسع بعد غرق مدن الانبار بسبب الأمطار
05:24 | 2025-03-08
رهينة داخل المطار.. بطل ملاكمة يتمكن من مسلح هدد بتفجير قنبلة (فيديو)
04:25 | 2025-03-08
شقق تصل لـ آلاف الدولارات.. حال احد المجمعات السكنية وسط بغداد
04:01 | 2025-03-08
مقايضة سياسية جديدة: حلّ هيئة المساءلة والعدالة مقابل قانون تقاعد الحشد
03:00 | 2025-03-08
شرطة بغداد تنقذ مواطنين من حريق كبير في البتاوين
16:20 | 2025-03-07
استعدادات محافظة واسط لمواجهة السيول
13:00 | 2025-03-07
الطائرات الورقية بكربلاء في شهر رمضان.. تقليد شعبي مميز!
08:24 | 2025-03-07
ليالي رمضان في النجف... كيف يحييها أهلها؟
08:18 | 2025-03-07
إرهاق للخزينة ودعوات لإنهاء الظاهرة... ملايين الدولارات تنفق على أرتال المسؤولين!
07:54 | 2025-03-07
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.