اليوم.. 3 مباريات ضمن الجولة الثالثة والعشرين من دوري نجوم العراق

أولى المواجهات يضيفها في محافظة الأشرف وتجمع بين وضيفه فريق الزوراء، فيما يضيف الساحر أحمد راضي مباراة أصحاب الأرض، فريق مع المتصدر زاخو، وتختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الكهرباء صاحب المركز الخامس عشر برصيد (26) نقطة ضيفه الذي يحتل المركز التاسع عشر برصيد (13) على الزوراء.ويسعى الوصيف الزوراء صاحب الـ(43) نقطة إلى مواصلة الضغط على المتصدر عندما يواجه الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد (29) نقطة، بينما يرغب غزلان البادية بالاستمرار في نتائجه الإيجابية التي تدفعه نحو المركز العاشر.وفي مواجهة أخرى، يطمح صاحب المركز الأول فريق زاخو الذي يملك في جعبته (45) نقطة إلى تحقيق فوزه الرابع عشر هذا الموسم، وتعزيز الصدارة عندما يواجه صاحب المركز الثالث عشر برصيد (28) نقطة.وتستكمل مباريات الجولة يوم غدٍ الأحد بإقامة أربع مواجهات مثيرة، حيث يستضيف نوروز فريق القوة الجوية، بينما يواجه نفط البصرة نظيره الطلبة، ويلتقي الحدود مع الكرمة، وتختتم الجولة بلقاء مرتقب بين الشرطة وكربلاء.