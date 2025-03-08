تصريح غريب لأنشيلوتي: "أتمنى أن أكون ذبابة"

وتحدث أنشيلوتي خلال ظهوره في بودكاست "PorettiCast" عن الجوانب الأقل تداولا في مهنة التدريب مشيرا إلى أن المدربين غالبا ما يتم التقليل من دورهم الحقيقي داخل الفرق الكبرى.وقال كارلو: "أحيانا يبدو بأننا لا نحظى بالتقدير الكافي" وعن سؤاله عن سبب أمنيته بأن يصبح ذبابة قال: "إذا أصبحت ذبابة على الحائط سأسمع ما يقوله اللاعب عندما لا يشارك في المباريات ويعود إلى منزله".وأضاف: "طوال مسيرتي دخلت في خلافات مع العديد من اللاعبين لكن في النهاية تم حل كل شيء، كان هناك لاعب عندما كنت أتحدث في الملابس كان يضع منشفة على وجهه حتى لا يسمعني في أحد الأيام قلت له لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة".وأكد أنشيلوتي أن بعض اللاعبين يواجهون صعوبة في الفصل بين مشاعرهم الشخصية ومتطلبات الفريق قائلا: "هناك لاعبون عندما تضعهم على مقاعد البدلاء لا يلقون حتى التحية صباحا في هذه اللحظات، يخلطون بين شخصيتهم كلاعبين ومشاعرهم كأفراد".يذكر أن تراجع للمركز الثالث في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة بفارق 3 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.