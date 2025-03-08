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امرأة تضرب لاعباً في مباراة كرة قدم.. والسبب مضحك
رياضة
2025-03-08 | 11:22
1,111 شوهد
شهدت ملاعب كرة القدم
الإنجليزية
واقعة غريبة الأطوار بعد قيام امرأة بالاعتداء على لاعب.
وكانت هناك لحظةٌ صادمةٌ تعرض فيها لاعبُ كرة قدمٍ، للضرب على رأسه من قبل امرأةٍ غاضبة، بحسب صحيفة "ذا صن"
البريطانية
.
وشهدت مباراةٌ للهواة في إنجلترا، قيام امرأةٍ بدخول أرض الملعب، والاتجاه نحو أحد اللاعبين، ثم قامت بضربه على رأسه بزجاجة مياه.
ولم تكتفِ بذلك، حيث قامت بصفعه على مؤخرة رأسه، في مشهد أذهل كل من فوق أرضية الملعب.
اللاعب بدوره سقط على ركبتيه، وهو لا يزال ممسكًا برأسه من الألم، طبقا للفيديوهات المتداولة.
وعلِم لاحقًا أن هذه
المرأة
هي زوجة اللاعب، وقد أقدمت على هذا التصرف بسبب خيانته لها.
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