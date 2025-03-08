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صلاح أفضل هداف أجنبي بتاريخ البريميرليج
رياضة
2025-03-08 | 13:50
المصدر:
موقع كووورة
485 شوهد
واصل النجم
المصري
محمد صلاح
تحطيم
الأرقام
القياسية مع ليفربول، بعدما سجل هدفين خلال الفوز على ساوثهامبتون 3-1 مساء السبت، ضمن الجولة 28 من
الدوري الإنجليزي الممتاز
.
وسجل صلاح هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88، ليرفع رصيده من الأهداف في المسابقة هذا الموسم إلى 27 هدفا، بفارق 7 أهداف عن إيرلينج هالاند أقرب مطارديه.
ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا"، وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) إلى الرقم 44 هذا الموسم.
كما تساوى صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة
مانشستر
سيتي في صدارة الهدافين التاريخيين الأجانب للبريميرليج ولكل منهما 184 هدفا.
وأضافت الشبكة، أن صلاح
أصبح
أكثر لاعب في تاريخ
ليفربول
مساهمة بالأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا رقمه السابق (42) الذي حققه في موسم 2017/18، ورقم
لويس
سواريز في موسم 2013/14.
كما
عادل
النجم
المصري
الرقم القياسي لعدد المساهمات التهديفية بموسم واحد، والمسجل باسم تييري هنري في موسم 2002/03 وإيرلينج هالاند في موسم 2022/23.
وتابعت الشبكة، أن صلاح انضم إلى قائمة حصرية سجلت 10 أهداف أو أكثر على أرضهم و10 أهداف أو أكثر خارج الديار في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، في 3 مناسبات أو أكثر، إلى جانب هاري كين وإيرلينج هالاند.
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