صلاح أفضل هداف أجنبي بتاريخ البريميرليج

وسجل صلاح هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 54 و88، ليرفع رصيده من الأهداف في المسابقة هذا الموسم إلى 27 هدفا، بفارق 7 أهداف عن إيرلينج هالاند أقرب مطارديه.ووفقا لما ذكرته شبكة "سكواوكا"، وصل صلاح إلى المساهمة التهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة) إلى الرقم 44 هذا الموسم.كما تساوى صلاح مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو أسطورة سيتي في صدارة الهدافين التاريخيين الأجانب للبريميرليج ولكل منهما 184 هدفا.وأضافت الشبكة، أن صلاح أكثر لاعب في تاريخ مساهمة بالأهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، متجاوزا رقمه السابق (42) الذي حققه في موسم 2017/18، ورقم سواريز في موسم 2013/14.كما النجم الرقم القياسي لعدد المساهمات التهديفية بموسم واحد، والمسجل باسم تييري هنري في موسم 2002/03 وإيرلينج هالاند في موسم 2022/23.وتابعت الشبكة، أن صلاح انضم إلى قائمة حصرية سجلت 10 أهداف أو أكثر على أرضهم و10 أهداف أو أكثر خارج الديار في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز، في 3 مناسبات أو أكثر، إلى جانب هاري كين وإيرلينج هالاند.