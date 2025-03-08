تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا

وقال برشلونة، خلال بيانه الرسمي: "يأسف للإعلان عن الحزين بوفاة طبيب الفريق الأول، مينارو جارسيا".وأضاف البيان: "لهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين ونادي إلى موعد جديد".وأتم البيان: "يتقدم وجميع العاملين والعاملات في بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة".