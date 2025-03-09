اختبار سهل للشرطة ورحلة شاقة للجوية.. إليك مباريات "دوري النجوم" اليوم

وتبدو مواجهة نوروز والقوة الجوية مفتوحة على جميع الاحتمالات، لاسيما أنَّ الفريقين يمتلكان جميع المقومات التي تؤهلهما لخطف النقاط الثلاث، فضلاً عن تشاركهما الرغبة في التعويض بعد خسارة الفريق في الجولة الماضية خارج قواعده أمام الكرمة، وتعادل الصقور سلباً مع النفط.وفي لقاء آخر، يبحث المتوهج الشرطة عن فوز جديد يواصل به الضغط على فرق الصدارة ويعزز مساعي الاحتفاظ باللقب للموسم الرابع توالياً، بينما يأمل وضع حد لسلسلة نتائجه المتواضعة في الجولات العشر الأخيرة وبدء رحلة التعويض للهروب تدريجياً من مناطق الخطر التي يقبع فيها حالياً.ويحتضن الفيحاء مواجهة نفط البصرة والطلبة، ويطمح الأخير إلى استعادة نغمة الفوز التي غابت عنه في الجولات الأربع الماضية ومصالحة جماهيره، وكذلك الحال بالنسبة للفريق المضيف الذي يدرك جيداً أنَّ أي تعثر جديد قد يوسع الفارق الذي يفصله عن مراكز الأمان التي يأمل بلوغها.ويستقبل صاحب المركز الأخير فريق الحدود في الساحر أحمد راضي الوافد الجديد للمسابقة وصاحب النتائج الجيدة الكرمة، ويتطلع الحدود إلى الخروج فائزاً للإبقاء على حظوظه الضعيفة قائمة في مغادرة قاع الترتيب، أما الكرمة فسيركز على إضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده تقربه أكثر من مراكز المقدمة.