موعد وصول كاساس إلى العراق.. ماذا طلب مدرب العراق من اللاعبين؟

نيوز – رياضة



يستعد الإسباني خيسوس كاساس مدرب المنتخب العراقي، للتوجه إلى العاصمة بغداد، تمهيدًا لاستكمال التحضيرات الخاصة بمواجهتي تصفيات آسيا الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.





وسيتوجه المدرب الإسباني إلى منتصف الأسبوع الحالي، وذلك لاستكمال التحضيرات، التي تشمل الدخول في معسكر تدريبي بمدينة البصرة استعدادًا للمباراة الأولى التي ستقام على البصرة الدولي. كما سيعمل خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز تركيزهم قبل المواجهتين المصيريتين.



ومن المنتظر أن يعلن خيسوس كاساس عن قائمة المنتخب خلال 48 ساعة، التي ستشهد انضمام عدد من الأسماء الجديدة، وعلى رأسهم محترف ساربسبورغ النرويجي إيمار شير.



وسيكثف المدرب جهوده لخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد والمجموعة الأساسية، كما يدرس منح شير فرصة كبيرة للمشاركة في مباراتي الكويت وفلسطين، رغم صعوبة الظروف التي تواجه المنتخب، والحاجة الماسة لتحقيق الفوز في المباراتين.



كاساس يطلب التحاق لاعبين مبكرًا

وجه المدرب الإسباني طلبًا لعدد من لاعبيه بالانضمام إلى المعسكر قبل موعده الرسمي المحدد في 16 مارس/ آذار الجاري، ومن بينهم المهاجم أيمن حسين، الذي انتهت مهمته مع الوكرة القطري نظرًا لتوقف دوري نجوم قطر، ومن المنتظر أن يصل إلى قريبًا لاستكمال برنامجه الإعدادي قبل مباراتي الكويت وفلسطين. ويستعد المدير الفني لمنتخب للإعلان عن قائمته الرسمية لمباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، والمقررتين يومي 20 و25 مارس/ آذار الجاري.وسيتوجه المدرب الإسباني إلى منتصف الأسبوع الحالي، وذلك لاستكمال التحضيرات، التي تشمل الدخول في معسكر تدريبي بمدينة البصرة استعدادًا للمباراة الأولى التي ستقام على البصرة الدولي. كما سيعمل خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز تركيزهم قبل المواجهتين المصيريتين.ومن المنتظر أن يعلن خيسوس كاساس عن قائمة المنتخب خلال 48 ساعة، التي ستشهد انضمام عدد من الأسماء الجديدة، وعلى رأسهم محترف ساربسبورغ النرويجي إيمار شير.وسيكثف المدرب جهوده لخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد والمجموعة الأساسية، كما يدرس منح شير فرصة كبيرة للمشاركة في مباراتي الكويت وفلسطين، رغم صعوبة الظروف التي تواجه المنتخب، والحاجة الماسة لتحقيق الفوز في المباراتين.وجه المدرب الإسباني طلبًا لعدد من لاعبيه بالانضمام إلى المعسكر قبل موعده الرسمي المحدد في 16 مارس/ آذار الجاري، ومن بينهم المهاجم أيمن حسين، الذي انتهت مهمته مع الوكرة القطري نظرًا لتوقف دوري نجوم قطر، ومن المنتظر أن يصل إلى قريبًا لاستكمال برنامجه الإعدادي قبل مباراتي الكويت وفلسطين.