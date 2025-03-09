موعد وصول كاساس إلى العراق.. ماذا طلب مدرب العراق من اللاعبين؟

ويستعد المدير الفني لمنتخب العراق
للإعلان عن قائمته الرسمية لمباراتي الكويت وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات، والمقررتين يومي 20 و25 مارس/ آذار الجاري.
وسيتوجه المدرب الإسباني إلى بغداد
منتصف الأسبوع الحالي، وذلك لاستكمال التحضيرات، التي تشمل الدخول في معسكر تدريبي بمدينة البصرة استعدادًا للمباراة الأولى التي ستقام على ملعب
البصرة الدولي. كما سيعمل خلال المعسكر على رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، بالإضافة إلى تعزيز تركيزهم قبل المواجهتين المصيريتين.
ومن المنتظر أن يعلن خيسوس كاساس عن قائمة المنتخب العراقي
خلال 48 ساعة، التي ستشهد انضمام عدد من الأسماء الجديدة، وعلى رأسهم محترف ساربسبورغ النرويجي إيمار شير.
وسيكثف المدرب جهوده لخلق الانسجام بين اللاعبين الجدد والمجموعة الأساسية، كما يدرس منح شير فرصة كبيرة للمشاركة في مباراتي الكويت وفلسطين، رغم صعوبة الظروف التي تواجه المنتخب، والحاجة الماسة لتحقيق الفوز في المباراتين.
كاساس يطلب التحاق لاعبين مبكرًا
وجه المدرب الإسباني طلبًا لعدد من لاعبيه بالانضمام إلى المعسكر قبل موعده الرسمي المحدد في 16 مارس/ آذار الجاري، ومن بينهم المهاجم أيمن حسين، الذي انتهت مهمته مع الوكرة القطري نظرًا لتوقف دوري نجوم قطر، ومن المنتظر أن يصل إلى بغداد
قريبًا لاستكمال برنامجه الإعدادي قبل مباراتي الكويت وفلسطين.
كما أن معسكر المنتخب العراقي
في البصرة، الذي يسبق مباراة الكويت بأربعة أيام فقط، سيكون مكثفًا ويتضمن وحدات تدريبية مضاعفة، نظرًا لأهمية اللقاء، خاصة أن المنتخب الكويتي استعد جيدًا عبر معسكر تدريبي في الإمارات، خاض خلاله مباراة ودية أمام منتخب الصين. ويرى خيسوس كاساس أن مستوى إعداد العراق
يجب أن يكون في أعلى درجات الجاهزية قبل المواجهة المرتقبة، بحسب winwin.
يذكر أن المنتخب العراقي
كان قد تعادل سلبيًا مع الكويت في الجولة الثانية من التصفيات، بينما تغلب على فلسطين بهدف نظيف في الجولة الثالثة.