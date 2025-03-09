متى ستقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد تأجيلها؟

وكان مُقررًا أن تُقام المباراة أمس السبت، على أرضية برشلونة "لويس كومبانيس"، لكن وفاة الطبيب الشاب المفاجئة دفعت الكتالوني لطلب تأجيل اللقاء، وهو ما تمت الموافقة عليه.وأصدر بيانًا رسميًا، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو غارسيا مساء السبت. ولهذا السبب الأليم تقرر تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا".ومن المُنتظر أن تعقد الدوري الإسباني، إلى جانب مسؤولي برشلونة وأوساسونا، اجتماعًا لاحقًا لتحديد موعد جديد للمباراة المؤجلة، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" أشارت إلى أن اختيار موعد جديد للقاء لن يكون أمرًا سهلًا.وفسرت "موندو ديبورتيفو" ذلك بأن برشلونة ما يزال منافسًا بالبطولات الرئيسية الثلاثة هذا الموسم (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا)، مع الإشارة إلى أن وصول البرسا للمباراة النهائية في بطولتَي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، قد يعني إقامة مواجهة أوساسونا بعد أكثر من شهرين، وتحديدًا بعد انتصاف شهر مايو/ أيار.وأضافت الصحيفة الكتالونية أن إخفاق البرسا في بلوغ نهائي الكأس المحلية، قد يمنح الليغا فرصة لجدولة مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان المقبل، فيما ستكون هناك مساحة وقتية أكبر لخوض المواجهة، في حال أخفق البرسا في التأهل إلى ربع أو نصف نهائي دوري الأبطال.