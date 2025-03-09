متى ستقام مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني بعد تأجيلها؟

وكان مُقررًا أن تُقام المباراة أمس السبت، على أرضية ملعب
برشلونة "لويس كومبانيس"، لكن وفاة الطبيب الشاب المفاجئة دفعت إدارة النادي
الكتالوني لطلب تأجيل اللقاء، وهو ما تمت الموافقة عليه.
وأصدر نادي برشلونة
بيانًا رسميًا، قال فيه: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى نادي برشلونة
وفاة طبيب الفريق الأول كارليس مينيارو غارسيا مساء السبت. ولهذا السبب الأليم تقرر تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا".
المواعيد المحتملة لإقامة مباراة برشلونة وأوساسونا
ومن المُنتظر أن تعقد رابطة
الدوري الإسباني، إلى جانب مسؤولي برشلونة وأوساسونا، اجتماعًا لاحقًا لتحديد موعد جديد للمباراة المؤجلة، لكن صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية
أشارت إلى أن اختيار موعد جديد للقاء لن يكون أمرًا سهلًا.
وفسرت "موندو ديبورتيفو" ذلك بأن برشلونة ما يزال منافسًا بالبطولات الرئيسية الثلاثة هذا الموسم (الدوري الإسباني، كأس ملك إسبانيا، دوري أبطال أوروبا)، مع الإشارة إلى أن وصول البرسا للمباراة النهائية في بطولتَي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، قد يعني إقامة مواجهة أوساسونا بعد أكثر من شهرين، وتحديدًا بعد انتصاف شهر مايو/ أيار.
وأضافت الصحيفة الكتالونية أن إخفاق البرسا في بلوغ نهائي الكأس المحلية، قد يمنح رابطة
الليغا فرصة لجدولة مباراة برشلونة وأوساسونا المؤجلة خلال الأسبوع الأخير من شهر أبريل/ نيسان المقبل، فيما ستكون هناك مساحة وقتية أكبر لخوض المواجهة، في حال أخفق البرسا في التأهل إلى ربع أو نصف نهائي دوري الأبطال.
وكان برشلونة حقق فوزًا ثمينًا (1-0) خارج قواعده على بنفيكا البرتغالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، ليصبح الفريق الكتالوني قريبًا من بلوغ عتبة الدور ربع النهائي بالبطولة القارية.
أما في كأس ملك إسبانيا، فقد تعادل البرسا 4-4 مع ضيفه أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف النهائي، علمًا أن مواجهة الإياب بين الفريقين ستُقام يوم 2 أبريل.
يُذكر أن برشلونة يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 57 نقطة من 26 مباراة (18 فوزًا، 3 تعادلات، 5 خسائر)، متقدمًا بفارق نقطة واحدة على أتلتيكو مدريد الثاني، وفارق 3 نقاط على ريال مدريد الثالث.