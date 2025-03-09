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قبل مواجهة فلسطين.. يزن النعيمات يطمئن جماهير منتخب الأردن

رياضة

2025-03-09 | 04:56
قبل مواجهة فلسطين.. يزن النعيمات يطمئن جماهير منتخب الأردن
505 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أسهم الأردني يزن النعيمات في قيادة فريقه العربي إلى تحقيق فوز ثمين على الشمال 1-0 في اللقاء الذي أقيم مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم أريدُ.

وكان التعادل سيد الموقف قبل أن يستثمر النجم الأردني كرة من الجهة اليسرى ويتوغل ويرسل كرة بالمقاس إلى قدم الإسباني رودريغو سانشيز الذي سددها "على الطاير" لتستقر في مرمى الشمال بالدقيقة 90+5.

وقفز العربي بهذا الفوز من المركز العاشر إلى المركز الثامن في دوري نجوم أريدُ، حيث رفع رصيده إلى 22 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الشمال والشحانية.

يزن النعيمات يطمئن جماهير النشامى
شارك النعيمات منذ بداية المباراة، وحصل على ثاني أعلى تقييم بمتوسط بلغ 7.3 من 10 نقاط، بفضل صناعته لهدف الفوز الثمين للعربي في وقت كان فيه الشمال يلعب بعشرة لاعبين في الدقائق الأولى من الشوط الثاني بعد حصول لاعبه محمد موسى على البطاقة الحمراء.

وسدد النعيمات على المرمى 3 مرات منها تسديدة واحدة ذهبت بعيداً عن الخشبات الثلاث، وأهدر فرصة هدف محقق. وكان ليزن النعيمات تمريرة حاسمة واحدة، ومحاولة ناجحة من المراوغات من أصل 3، يُضاف إليها 30 لمسة، إلى جانب تقديم 11 تمريرة دقيقة من أصل 13 وبنسبة 85% وفقاً لمنصة سوفا سكور.

ويستعد يزن النعيمات في الأيام المقبلة للالتحاق بتدريبات منتخب النشامى وذلك استعداداً لاستضافة منتخب فلسطين في مواجهة مرتقبة تجمعهما على استاد عمان الدولي يوم 20 آذار/ مارس الجاري في الجولة السابعة من تصفيات آسيا الحاسمة والمؤهلة لكأس العالم 2026.
 
وأعلن جمال سلامي أمس السبت عن قائمة منتخب النشامى لمواجهة فلسطين ثم كوريا الجنوبية حيث حافظ النعيمات على مقعده، لا سيما بعد أن تعافى من الإصابة التي ألمت به بالفترة الماضية وأبعدته عن الملاعب.

وشكلت العودة القوية ليزن النعيمات، مصدر أمل للجماهير الأردنية التي تعول كثيراً على اللاعب في المساهمة في قيادة منتخب النشامى للمنافسة على بطاقتي التأهل المباشرتين إلى كأس العالم 2026.

وفاز منتخب الأردن على فلسطين في مباراة الذهاب التي جرت في العاصمة الماليزية كوالالمبور بنتيجة 3-1 سجل منها يزن النعيمات هدفين، وأحرز نور الدين الروابدة الهدف الثالث.

ويتصدر منتخب كوريا الجنوبية المجموعة الثانية برصيد 14 نقطة، يليه العراق بـ 11 نقطة، ثم الأردن بـ 9، وعُمان بـ 6، والكويت بـ 4، ثم فلسطين برصيد 3 نقاط.
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يزن النعيمات يطمئن

جماهير منتخب الأردن

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