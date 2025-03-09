ريال مدريد يتلقى أنباء سارة قبيل الديربي

وكان كارلو أنشيلوتي، مدرب مدريد، استبعد تيبو كورتوا وأنطونيو روديجر من قائمة مباراة اليوم أمام رايو فاليكانو في الجولة 27 من الليجا.ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يعاني كورتوا منذ فترة من إجهاد خفيف في الوتر الرضفي بالركبة اليمنى، "لكن لا شيء يدعو للقلق أو يستدعي إطلاق الإنذارات".وأشارت إلى أن كورتوا يشعر بألم بسيط. لذا اتخذ أنشيلوتي قرارا واضحا، صباح الأحد، بمنح راحة للحارس البلجيكي في مباراة رايو فاليكانو.وأوضحت: "رغم استبعاد روديجر من مباراة اليوم، لكن المدافع الألماني بحالة جيدة جدًا وشبه تعافى من الإنفلونزا، إلا أن النادي أكد أنه سيتدرب مع المجموعة غدًا، إذ لا يفضل الجهاز الفني استعجال عودته، لكنه سيكون جاهزًا أمام أتلتيكو مدريد".وذكرت الصحيفة أن فيدي فالفيردي دخل قائمة مباراة رايو فاليكانو، لكنه على الأغلب سيكون بديلا، بعدما عانى مؤخرا من انزعاج في عضلة الفخذ اليسرى.واضطر فالفيردي للعب بحقن مسكنة في مباراة إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري الأبطال ضد مانشستر سيتي، ووصل بصعوبة لمباراة ذهاب دور الـ16 في ديربي مدريد، الثلاثاء الماضي.لكنه الآن تعافى بالكامل، ويفضل أنشيلوتي أن يدخل اللاعب بأفضل حالة لمباراة الإياب ضد أتلتيكو، يوم الأربعاء المقبل.