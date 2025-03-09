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خيتافي يحرم أتلتيكو من الصدارة بسيناريو مذهل
رياضة
2025-03-09 | 12:01
المصدر:
موقع كووورة
718 شوهد
فجر خيتافي، مفاجأة مدوية، اليوم الأحد، بفوزه 2-1 على ضيفه أتلتيكو مدريد، في
ديربي
مثير شهدته الجولة 27 من
الدوري الإسباني
.
وعلى أرضية
ملعب
كولوسيوم
معقل
خيتافي، سارت المباراة سجالا بين الفريقين وسط أفضلية نسبية لخيتافي، رغم أن هجمات أتلتيكو اتسمت بالخطورة أيضا.
وفي المنعطف الأخير من المباراة، ازدادت سخونة الأحداث، واحتسب الحكم ركلة جزاء بسبب لمسة يد لصالح الروخي بلانكوس، انبرى لها
ألكسندر
سورلوث، ونفذها بنجاح في الدقيقة 75.
لكن بعد الهدف، تعرض أنخيل
كوريا
للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، ليجبر الأتلتي على اللعب منذ الدقيقة 88 بـ 10 لاعبين.
واستغل خيتافي، التفوق العددي، وصعق ضيفه الأتلتي، بثنائية في الوقت القاتل، حملت توقيع اللاعب ماورو أرامباري، الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و(90+2).
وارتفع رصيد خيتافي إلى 33 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد أتلتيكو عند 56 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة، الذي تأجلت مباراته أمام
أوساسونا
أمس السبت.
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