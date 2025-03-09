خيتافي يحرم أتلتيكو من الصدارة بسيناريو مذهل

وعلى أرضية كولوسيوم خيتافي، سارت المباراة سجالا بين الفريقين وسط أفضلية نسبية لخيتافي، رغم أن هجمات أتلتيكو اتسمت بالخطورة أيضا.وفي المنعطف الأخير من المباراة، ازدادت سخونة الأحداث، واحتسب الحكم ركلة جزاء بسبب لمسة يد لصالح الروخي بلانكوس، انبرى لها سورلوث، ونفذها بنجاح في الدقيقة 75.لكن بعد الهدف، تعرض أنخيل للطرد ببطاقة حمراء مباشرة، ليجبر الأتلتي على اللعب منذ الدقيقة 88 بـ 10 لاعبين.واستغل خيتافي، التفوق العددي، وصعق ضيفه الأتلتي، بثنائية في الوقت القاتل، حملت توقيع اللاعب ماورو أرامباري، الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و(90+2).وارتفع رصيد خيتافي إلى 33 نقطة في المركز 11، بينما تجمد رصيد أتلتيكو عند 56 نقطة في الوصافة، بفارق نقطة واحدة عن المتصدر برشلونة، الذي تأجلت مباراته أمام أمس السبت.