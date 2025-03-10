برشلونة وسانتوس يوجهان ضربة موجعة لنيمار.. ماذا حدث؟

وتعرض إنتر ميامي لخسارة 1-2 أمام كورينثيانز في نصف نهائي باوليستا البرازيلية ما أنهى سلسلة 4 انتصارات متتالية لجناح برشلونة السابق.ولم يتمكن من المشاركة في المباراة بسبب معاناته من آلام في الفخذ الأيسر، رغم أن الجهاز الطبي أكد أن الإصابة لم تكن خطيرة.وباتت تلك هي هزيمة لنيمار مع سانتوس والغريب أن الاثنان جاءتا بنتيجة 1-2 أمام كورينثيانز، بينما حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلين منذ قدومه.وسيلعب كورينثيانز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين بالميراس وساو باولو.وجاءت الخسارة لتزيد من إحباط بعد تصريحات ديكو المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني عن عدم وجود نية لدى في التعاقد مع النجم البرازيلي.وكانت تقارير قد تحدثت عن نية التعاقد مع في الصيف المقبل كي يكون واجهة لتسويق ملعب كامب نو في حلته الجديدة بعد الانتهاء من تحديثه.وشارك دا سيلفا في 7 مباريات حتى الآن مع إنتر ميامي على مستوى كافة البطولات سجل فيهم 3 أهداف وصنع مثلهم.