برشلونة وسانتوس يوجهان ضربة موجعة لنيمار.. ماذا حدث؟

وتعرض إنتر ميامي لخسارة 1-2 أمام كورينثيانز في نصف نهائي بطولة
باوليستا البرازيلية ما أنهى سلسلة 4 انتصارات متتالية لجناح برشلونة السابق.
ولم يتمكن نيمار
من المشاركة في المباراة بسبب معاناته من آلام في الفخذ الأيسر، رغم أن الجهاز الطبي أكد أن الإصابة لم تكن خطيرة.
وباتت تلك هي ثاني
هزيمة لنيمار مع سانتوس والغريب أن الاثنان جاءتا بنتيجة 1-2 أمام كورينثيانز، بينما حقق الفريق 4 انتصارات وتعادلين منذ قدومه.
وسيلعب كورينثيانز في المباراة النهائية مع الفائز من نصف النهائي الثاني بين بالميراس وساو باولو.
وجاءت الخسارة لتزيد من إحباط نيمار
بعد تصريحات ديكو المدير الرياضي لبرشلونة الإسباني عن عدم وجود نية لدى النادي الكتالوني
في التعاقد مع النجم البرازيلي.
وكانت تقارير قد تحدثت عن نية البارسا
التعاقد مع نيمار
في الصيف المقبل كي يكون واجهة لتسويق ملعب كامب نو في حلته الجديدة بعد الانتهاء من تحديثه.
وشارك نيمار
دا سيلفا في 7 مباريات حتى الآن مع إنتر ميامي على مستوى كافة البطولات سجل فيهم 3 أهداف وصنع مثلهم.