بديل صلاح.. توتنهام ينافس ليفربول على صفقة

ويدرس ليفربول، التعاقد مع الغاني أنطوان سيمينيو، جناح بورنموث، في حال لم يتوصل لاتفاق مع نجمه بشأن التجديد.وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإن ينوي ضم سيمينيو، حتى لو فشل في التأهل إلى البطولات الأوروبية.ومع ذلك، أشار التقرير، إلى أن يتمتع بأفضلية بسبب موسمه القوي واقترابه من تحقيق لقب البريميرليج، وبالتالي قد يصبح خيارا أكثر جاذبية للاعب الباحث عن فرصة للعب في فريق ينافس على البطولات.وقد أوصى أوين، مهاجم السابق، بالتعاقد مع سيمينيو إذا رحل صلاح، نظرا لقدراته التهديفية ومهاراته في اللعب على الأطراف.ويسعى لإتمام الصفقة سريعا، والتوصل لاتفاق مع اللاعب وناديه، قبل أن يتفرغ لحسم الصفقة.