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سيناريو مارادونا يتكرر.. لماذا يستحيل سحب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي؟

رياضة

2026-09-02 | 07:18
سيناريو مارادونا يتكرر.. لماذا يستحيل سحب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي؟
63 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أثار اعتزال الأسطورة ليونيل ميسي اللعب الدولي نقاشاً واسعاً حول مصير القميص رقم 10 في منتخب الأرجنتين، بعدما تحول الرقم إلى أحد أبرز رموز "التانغو"، بفضل ما قدمه القائد السابق على مدار مسيرته الحافلة.

وتطالب أصوات في الأرجنتين بسحب الرقم بشكل دائم تكريماً لميسي، وهي فكرة سبق أن ناقشها الاتحاد المحلي لكرة القدم علناً، لكن تطبيقها في البطولات الدولية الكبرى يبدو شبه مستحيل، في ظل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

تتمثل العقبة الرئيسية في قواعد أرقام اللاعبين خلال بطولات كأس العالم والمسابقات الرسمية، إذ يتعين على المنتخبات تسجيل لاعبيها بالأرقام المحددة بصورة متتالية (من 1 إلى 23 أو 26)، من دون ترك أي رقم شاغر. وبناءً على ذلك، سيضطر المنتخب الأرجنتيني إلى استخدام القميص رقم 10 مجدداً في المنافسات المقبلة، ما لم يطرأ أي تعديل على القوانين الدولية.

قد يختلف الوضع خلال المباريات الودية والاستعراضية، حيث تمتلك المنتخبات مرونة أكبر تتيح لها ترك القميص رقم 10 شاغراً أو حظره في الفعاليات التكريمية، لكن هذه المرونة تظل محصورة خارج إطار البطولات الرسمية الخاضعة لقواعد الاتحاد الدولي.

ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها الاتحاد الأرجنتيني سحب الرقم؛ إذ حاول القيام بالخطوة ذاتها تكريماً للأسطورة دييغو مارادونا قبل كأس العالم 2002. ورغم الدعم المحلي للاقتراح، رفض "الفيفا" إزالة الرقم من القائمة الرسمية، ليرتديه في النهاية اللاعب أرييل أورتيغا.

في حال عدم تغيير اللوائح، يبرز عدد من اللاعبين الشباب لارتداء القميص الشهير مستقبلاً، ومنهم: نيكو باز، وأليكسيس ماك أليستر، وإنزو فيرنانديز، وتياغو ألمادا، بانتظار حسم القرار الرسمي من الكادر الفني للمنتخب.
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