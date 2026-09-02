سيناريو مارادونا يتكرر.. لماذا يستحيل سحب الرقم 10 بعد اعتزال ميسي؟

وتطالب أصوات في بسحب الرقم بشكل دائم تكريماً لميسي، وهي فكرة سبق أن ناقشها الاتحاد المحلي لكرة القدم علناً، لكن تطبيقها في البطولات الدولية الكبرى يبدو شبه مستحيل، في ظل لوائح (فيفا).تتمثل العقبة الرئيسية في قواعد أرقام اللاعبين خلال بطولات والمسابقات الرسمية، إذ يتعين على المنتخبات تسجيل لاعبيها بالأرقام المحددة بصورة متتالية (من 1 إلى 23 أو 26)، من دون ترك أي رقم شاغر. وبناءً على ذلك، سيضطر المنتخب الأرجنتيني إلى استخدام رقم 10 مجدداً في المنافسات المقبلة، ما لم يطرأ أي تعديل على القوانين الدولية.قد يختلف الوضع خلال المباريات الودية والاستعراضية، حيث تمتلك المنتخبات مرونة أكبر تتيح لها ترك القميص رقم 10 شاغراً أو حظره في الفعاليات التكريمية، لكن هذه المرونة تظل محصورة خارج إطار البطولات الرسمية الخاضعة لقواعد .ليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها سحب الرقم؛ إذ حاول القيام بالخطوة ذاتها تكريماً للأسطورة قبل كأس العالم 2002. ورغم الدعم المحلي للاقتراح، رفض " " إزالة الرقم من القائمة الرسمية، ليرتديه في النهاية اللاعب أرييل أورتيغا.في حال عدم تغيير اللوائح، يبرز عدد من اللاعبين الشباب لارتداء القميص الشهير مستقبلاً، ومنهم: نيكو باز، وأليكسيس ماك أليستر، وإنزو فيرنانديز، وتياغو ألمادا، بانتظار حسم القرار الرسمي من الكادر الفني للمنتخب.