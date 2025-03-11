برشلونة يعبر نحو ربع نهائي الأبطال من بوابة بنفيكا

حسم برشلونة تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي.

وسجل لبرشلونة "هدفين" ولامين يامال، في الدقائق (11، 27، 42).

بينما سجل هدف الوحيد، أوتاميندي في الدقيقة 13.



وتأهل برشلونة بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، حيث قد فاز في لقاء الذهاب بلشبونة بهدف دون رد.