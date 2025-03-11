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برشلونة يعبر نحو ربع نهائي الأبطال من بوابة بنفيكا
رياضة
2025-03-11 | 15:44
المصدر:
موقع كووورة
348 شوهد
حسم برشلونة تأهله لربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على
بنفيكا
البرتغالي
بنتيجة (3-1)، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي.
وسجل لبرشلونة
رافينيا
"هدفين" ولامين يامال، في الدقائق (11، 27، 42).
بينما سجل هدف
بنفيكا
الوحيد، أوتاميندي في الدقيقة 13.
وتأهل برشلونة بنتيجة (4-1) في مجموع المباراتين، حيث قد فاز في لقاء الذهاب بلشبونة بهدف دون رد.
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