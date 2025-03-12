الجولة 24 من "دوري النجوم".. الزوراء يطمح لانتزاع الصدارة اليوم

ويدخل النوارس اللقاء وهو في الوصافة برصيد (46 نقطة) متخلفاً بفارق الأهداف عن الأول زاخو، وأمامه فرصة ذهبية للارتقاء إلى صدارة الترتيب في حال الفوز اليوم.وتسعى الكتيبة البيضاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز ثالث توالياً، لا سيما أنها لم تخسر في أرضها خلال (10) مواجهات، وترجع آخر خسارة لها في ميدانها للجولة الرابعة أمام .في المقابل يبحث عن نتيجة إيجابية يستعيد من خلالها عافيته، بعد الخسارة في الجولة الماضية في ملعبه أمام الميناء، وبالتالي فإنه يطمح للتعويض عبر الوصيف.ويقف الفريق الشمالي عاشراً وله (32 نقطة)، وفي جعبته مباراة مؤجلة.وفي لقاء آخر يأمل تأكيد صحوته حينما يستقبل النجف، ونجح السفانة بالعودة من بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة عززت من رصيده في صراع الابتعاد عن منطقة الخطر، لا سيما أنه يتواجد بالترتيب (16) بـ(24 نقطة).من جانبه يرنو غزلان البادية إلى تصحيح المسار عقب الخسارة الماضية أمام الزوراء، ليتجمد رصيده عند (29 نقطة) في المركز (14).