الجولة 24 من "دوري النجوم".. الزوراء يطمح لانتزاع الصدارة اليوم

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ناس برمضان old
من
09:00 AM
الى
10:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مشعان الجبوري: الجغرافية العراقية غير قابلة للتقسيم
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-519162-638773675182757059.jpg
الجولة 24 من "دوري النجوم".. الزوراء يطمح لانتزاع الصدارة اليوم
رياضة
2025-03-12 | 05:00
288 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
يضع فريق
الزوراء
نصب عينيه هدف انتزاع الصدارة، عندما يواجه
أربيل
اليوم الأربعاء، لحساب منافسات الجولة (24) من دوري نجوم
العراق
الكروي.
ويدخل النوارس اللقاء وهو في الوصافة برصيد (46 نقطة) متخلفاً بفارق الأهداف عن الأول زاخو، وأمامه فرصة ذهبية للارتقاء إلى صدارة الترتيب في حال الفوز اليوم.
وتسعى الكتيبة البيضاء لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق فوز ثالث توالياً، لا سيما أنها لم تخسر في أرضها خلال (10) مواجهات، وترجع آخر خسارة لها في ميدانها للجولة الرابعة أمام
زاخو
.
في المقابل يبحث
أربيل
عن نتيجة إيجابية يستعيد من خلالها عافيته، بعد الخسارة في الجولة الماضية في ملعبه أمام الميناء، وبالتالي فإنه يطمح للتعويض عبر
بوابة
الوصيف.
ويقف الفريق الشمالي عاشراً وله (32 نقطة)، وفي جعبته مباراة مؤجلة.
وفي لقاء آخر يأمل
الميناء
تأكيد صحوته حينما يستقبل النجف، ونجح السفانة بالعودة من
أربيل
بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة عززت من رصيده في صراع الابتعاد عن منطقة الخطر، لا سيما أنه يتواجد بالترتيب (16) بـ(24 نقطة).
من جانبه يرنو غزلان البادية إلى تصحيح المسار عقب الخسارة الماضية أمام الزوراء، ليتجمد رصيده عند (29 نقطة) في المركز (14).
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مقالات ذات صلة
أبرزها الزوراء والجوية.. مباريات دوري نجوم العراق اليوم
02:50 | 2025-02-15
الزوراء والشرطة في قمة "مرتقبة".. جدول مباريات الجولة 19 من "دوري النجوم"
03:30 | 2025-02-06
السومرية تنشر مباريات الجولة 22 من دوري نجوم العراق اليوم
05:16 | 2025-03-03
أربع مباريات لحساب الجولة الـ20 من دوري نجوم العراق اليوم
03:49 | 2025-02-14
الجولة 24 من "دوري النجوم"
الزوراء يطمح لانتزاع الصدارة
+A
-A
اخترنا لك
كاساس يعلن قائمة المنتخب العراقي لمباراتي الكويت وفلسطين
06:53 | 2025-03-12
3 مرشحين بارزين.. برشلونة يبحث عن مهاجم جديد
06:00 | 2025-03-12
الأمن المصري يعتقل نجم منتخب الفراعنة السابق
05:20 | 2025-03-12
ضربة جديدة لمنتخب الأردن قبيل مواجهتي فلسطين وكوريا الجنوبية
04:14 | 2025-03-12
اليوم.. دهوك يسعى لبلوغ نهائي أبطال الخليج أمام الاتفاق
04:00 | 2025-03-12
برشلونة يعبر نحو ربع نهائي الأبطال من بوابة بنفيكا
15:44 | 2025-03-11
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار
محليات
25.67%
02:29 | 2025-03-11
العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار
02:29 | 2025-03-11
أمطار في هذه المناطق والانواء تصدر تحذيرا
محليات
24.35%
09:45 | 2025-03-10
أمطار في هذه المناطق والانواء تصدر تحذيرا
09:45 | 2025-03-10
خبر سار لاهالي بغداد.. نفق جديد يرى النور
محليات
13.95%
10:09 | 2025-03-10
خبر سار لاهالي بغداد.. نفق جديد يرى النور
10:09 | 2025-03-10
اعتقالات في بغداد بسبب تعليقات تخص الأوضاع السورية
أمن
13.03%
08:41 | 2025-03-11
اعتقالات في بغداد بسبب تعليقات تخص الأوضاع السورية
08:41 | 2025-03-11
منحة رمضانية 100 الف دينار لموظفي احدى الوزارات (وثيقة)
سياسة
11.84%
03:56 | 2025-03-12
منحة رمضانية 100 الف دينار لموظفي احدى الوزارات (وثيقة)
03:56 | 2025-03-12
تحديد موعد عيد الفطر فلكيا
منوعات
11.17%
06:06 | 2025-03-11
تحديد موعد عيد الفطر فلكيا
06:06 | 2025-03-11
المزيد
استطلاعات
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
فيديوهات
من داخل جامع النوري.. مراحل متقدمة بالعمل والافتتاح قريبا
07:27 | 2025-03-11
بعد انتهاء الإعفاء الأمريكي.. العراق على أعتاب صيف لاهب
06:30 | 2025-03-11
المحيبس في العراق: من لعبة شعبية إلى بطولة رسمية في شهر رمضان
06:00 | 2025-03-11
رمضان في بغداد: بين ليالي السحور وأجواء الفجر المميزة
05:30 | 2025-03-11
من الدمار إلى الإعمار: جامع النوري في الموصل يستعيد مكانته التاريخية!
05:00 | 2025-03-11
شاهد ما فعلته مصففة شعر بإحدى زبائنها
04:27 | 2025-03-11
فلاحو الأنبار في مواجهة الخسائر: استثناء من الخطة الزراعية واستحواذ الجهات المتنفذة!
04:00 | 2025-03-11
شاهد كمية السيول في الانبار
02:43 | 2025-03-11
مدير بلدية البصرة يهدد بالسلاح ببصمة صوتية.. ولجنة نيابية تقرر استضافته
13:25 | 2025-03-10
شاهد بالفيديو.. سيول تجرف عجلة مدنية في ديالى
11:49 | 2025-03-10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.