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مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لموقعة أتلتيكو
رياضة
2025-03-12 | 09:37
202 شوهد
أعلن
كارلو
أنشيلوتي،
المدير الفني
لريال مدريد، قائمة فريقه لمباراة أتلتيكو
مدريد
المقرر لها، اليوم الأربعاء، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ16 انتهت بفوز
ريال
مدريد
بنتيجة 2-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو".
وكانت هناك شكوك حول جاهزية الفرنسي
كيليان
مبابي، مهاجم
ريال
مدريد، لدخول قائمة المباراة، بسبب معاناته من آلام في الكاحل، لكن قرر
أنشيلوتي
ضمه بشكل نهائي.
وجاءت قائمة
ريال
مدريد
كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.
الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - رودريجر - ميندي - أسينسيو - جاكوبو.
الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - تشيما.
الهجوم: فينيسيوس جونيور -
كيليان
مبابي
- رودريجو جويس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.
Alsumaria Tv
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