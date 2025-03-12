مبابي على رأس قائمة ريال مدريد لموقعة أتلتيكو

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في دور الـ16 انتهت بفوز بنتيجة 2-1، على ملعب "سانتياجو برنابيو".وكانت هناك شكوك حول جاهزية الفرنسي مبابي، مهاجم مدريد، لدخول قائمة المباراة، بسبب معاناته من آلام في الكاحل، لكن قرر ضمه بشكل نهائي.وجاءت قائمة كاملة لمباراة اليوم، كالآتي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - فران جونزاليس.الدفاع: ألابا - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - رودريجر - ميندي - أسينسيو - جاكوبو.الوسط: بيلينجهام - كامافينجا - فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - تشيما.الهجوم: فينيسيوس جونيور - - رودريجو جويس - إندريك - إبراهيم دياز - جونزالو.