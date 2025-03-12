مبابي يتواجد بتشكيل الريال أمام أتلتيكو

وشهد التشكيل تواجد الفرنسي مبابي، الذي أثير الكثير من الجدل في الساعات الماضية حول مشاركته أساسيًا بداعي عدم جاهزيته للمباراة.كما يبدأ الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش أساسيًا في خط وسط الفريق .حراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: فالفيردي، أسينسيو، روديجر، ميندي.خط الوسط: تشواميني، مودريتش، بيلينجهام.خط الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور، ومبابي.يشار إلى أن مباراة الذهاب على ملعب سانتياجو برنابيو انتهت بفوز بنتيجة (2-1).