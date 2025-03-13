أبرزهم "قوقية" وإيمار شير.. جدل حول غياب 9 لاعبين عن قائمة كاساس

وأعلن كاساس قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض مواجهتي منتخبي وفلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى 2026 في وكندا والمكسيك.وشهدت قائمة المنتخب العراقي غياب 9 لاعبين، سبق وأن معظمهم كان حاضرًا في المباريات السابقة في تصفيات كأس العالم، وكذلك شاركوا في (خليجي 26) الأخيرة في الكويت، حيث تباينت أسباب الاستبعاد بين عدم قناعة فنية وعدم جاهزية وأسباب أخرى.اذ ان قائمة أسود شهدت غياب لاعبي مصطفى سعدون وزيد تحسين، وكذلك شهدت غياب مدافع النجمة السعودي علي ولاعب بيتر كوركيس، إذ قرر كاساس استبعاد اللاعبين بسبب قناعاته الفنية، حيث يرى أن هناك لاعبين آخرين أحق منهم بتقمص زي المنتخب، إذ استدعى لمركز الظهير الأيمن مدافع أوربيور السويدي آلاي فاضل ومدافع ويسترن يونايتد الأسترالي شربل شمعون، بدلًا من مصطفى سعدون، وقرر استدعاء مدافع ماريبور السلوفيني آدم طالب ومدافع بورت التايلاندي فرانس بطرس بدلًا منه زيد تحسين وعلي عدنان، وكذلك قرر استدعاء ظهير الشرطة أحمد يحيى بدلًا من مهند جعاز.لكن اللاعب الذي شكل غيابه صدمة للجماهير العراقية، هو المحترف في صفوف ساربسبورغ النرويجي إيمار شير، حيث كان المدرب كاساس مقتنعًا جدًّا به، وأراد بقوة ضمه إلى المنتخب العراقي، فعلى الرغم من اكتمال وثائقه ونقل ملفه إلى الاتحاد العراقي، لم يرغب كاساس بضمه للقائمة الحالية، إذ يسعى المدرب إلى الزج به في الوقت المناسب، وفي مباريات أقل أهمية، ولعله سيكون موجودًا في المباريات التجريبية المقبلة، قبل وضعه في التشكيلة.