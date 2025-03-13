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أبرزهم "قوقية" وإيمار شير.. جدل حول غياب 9 لاعبين عن قائمة كاساس
رياضة
2025-03-13 | 04:38
1,212 شوهد
السومرية
نيوز – رياضة
شهدت قائمة المنتخب العراقي غياب 9 لاعبين يعدون ضمن خطط المدرب الإسباني خيسوس كاساس، والذي سبق وأن استدعى أغلبهم في الفترة السابقة.
وأعلن كاساس قائمة اللاعبين النهائية المستدعاة لخوض مواجهتي منتخبي
الكويت
وفلسطين، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى
كأس العالم
2026 في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك.
وشهدت قائمة المنتخب العراقي غياب 9 لاعبين، سبق وأن معظمهم كان حاضرًا في المباريات السابقة في تصفيات كأس العالم، وكذلك شاركوا في
بطولة كأس
الخليج
(خليجي 26) الأخيرة في الكويت، حيث تباينت أسباب الاستبعاد بين عدم قناعة فنية وعدم جاهزية وأسباب أخرى.
اذ ان قائمة أسود
الرافدين
شهدت غياب لاعبي
القوة الجوية
مصطفى سعدون وزيد تحسين، وكذلك شهدت غياب مدافع النجمة السعودي علي
عدنان
ولاعب
دهوك
بيتر كوركيس، إذ قرر كاساس استبعاد اللاعبين بسبب قناعاته الفنية، حيث يرى أن هناك لاعبين آخرين أحق منهم بتقمص زي المنتخب، إذ استدعى لمركز الظهير الأيمن مدافع أوربيور السويدي آلاي فاضل ومدافع ويسترن يونايتد الأسترالي شربل شمعون، بدلًا من مصطفى سعدون، وقرر استدعاء مدافع ماريبور السلوفيني آدم طالب ومدافع بورت التايلاندي فرانس بطرس بدلًا منه زيد تحسين وعلي عدنان، وكذلك قرر استدعاء ظهير الشرطة أحمد يحيى بدلًا من مهند جعاز.
سبب غياب إيمار شير عن قائمة المنتخب العراقي
لكن اللاعب الذي شكل غيابه صدمة للجماهير العراقية، هو المحترف في صفوف ساربسبورغ النرويجي إيمار شير، حيث كان المدرب كاساس مقتنعًا جدًّا به، وأراد بقوة ضمه إلى المنتخب العراقي، فعلى الرغم من اكتمال وثائقه ونقل ملفه إلى الاتحاد العراقي، لم يرغب كاساس بضمه للقائمة الحالية، إذ يسعى المدرب إلى الزج به في الوقت المناسب، وفي مباريات أقل أهمية، ولعله سيكون موجودًا في المباريات التجريبية المقبلة، قبل وضعه في التشكيلة.
قرر كاساس أيضًا عدم استدعاء ثلاثة لاعبين كان من المتوقع لهم أن يمثلوا المنتخب الوطني في المرحلة الحالية، وهم لاعب النجف محمد قاسم، ولاعب الزوراء حسن عبد الكريم، وظهير الشرطة أمير صباح، إذ لم يتم استدعاء اللاعبين لأسباب فنية، كون المدرب يرى بأنه ليس بحاجة إليهم على الأقل في الفترة الحالية، كما غاب محترف باختاكور الأوزبكي بشار رسن عن القائمة، إذ يرى المدرب بأن خط الوسط مكتمل بوجود أمجد عطوان وزيدان إقبال وأسامة رشيد وأمير العماري، بحسب ما نقلت winwin.
وسيواجه المنتخب العراقي منتخبي
الكويت
وفلسطين في الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات المونديالية يومي 20 و25 مارس/ آذار الحالي، في البصرة والعاصمة الأردنية عمان.
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