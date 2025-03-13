سيغيب لهذه المدة.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم ريال مدريد

وشارك لمدة 83 دقيقة في إياب ثمن النهائي، عندما انتصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بتقدم أتلتيكو (1-0)، وفي ظل فوز الميرينجي ذهابا (2-1).وبحسب الموقع الرسمي للنادي الملكي، أجرى فحوصات اليوم الخميس، أظهرت معاناته من إصابة في عضلة الفخذ الخلفية اليسرى.ومن جانبه، قال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، إن لن يعود إلى الملاعب إلا بعد التوقف الدولي المقبل، وبالتالي سيغيب عن مباراة يوم السبت، في .وشارك الدولي الفرنسي في 30 مباراة بجميع المسابقات رفقة مدريد، هذا الموسم، ولم يسجل أي هدف، لكنه صنع اثنين.