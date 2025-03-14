4 كوارث تهدد ريال مدريد

نيوز – رياضة

لم يقدم أفضل مستوياته رغم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، وحسم ديربي العاصمة بضربات الترجيح.

وصعد لمواجهة مثيرة أمام آرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، وسط مخاوف جماهيرية بشأن إمكانية حفاظ الفريق الإسباني على لقبه المفضل.

4 كوارث فنية تهدد قبل مواجهة آرسنال:

النقص العددي

يعاني بشكل واضح من نقص عددي بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه وتهدد حلمه بالحفاظ على لقب دوري الأبطال.

وتعرض لضربة موجعة بإصابة لاعبه كارفخال الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي، كما تعرض لنفس الإصابة اللاعب روديغر بخلاف إصابة خيسوس فاييخو وعدم جاهزيته.

واستمرت معاناة اللاعب دافيد ألابا من لعنة الإصابات، بخلاف أن سيبايوس اشتكى أيضًا من الإصابة في الفترة الماضية من الموسم.

النقص العددي يظهر بوضوح في صفوف على الجانب الدفاعي، وهو ما يهدد حامل اللقب خاصة أن أي غياب يحدث في الخط الخلفي سيجعل المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، مضطراً لتغيير مركز أحد لاعبيه، مثلما حدث مع أوريلين تشواميني الذي لعب لفترة في مركز قلب الدفاع لحل الأزمة التي نجمت عن إصابة ميليتاو وعدم التعاقد مع مدافع جديد في شهر كانون الثاني الماضي.

أزمات فينيسيوس

عانى مؤخراً من أزمات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور وتراجع مردوده بشكل لافت في الفترة الأخيرة.

ولم يسجل فينيسيوس سوى 5 أهداف فقط منذ بداية العام الحالي، كما صنع هدفين فقط مع .

ودخل اللاعب البرازيلي في خلافات مع بعض زملائه في الفترة الأخيرة على رأسهم لوكا مودريتش، بجانب كيليان مبابي، وأخيرًا جود بيلينغهام الذي ظهر غاضباً تجاه فينيسيوس في مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد؛ لعدم قيامه بالمردود الدفاعي.

تأثير فالفيردي

عانى منذ إصابة الظهير الأيمن كارفخال وعدم التعاقد مع لاعب بديل بسبب قرار أنشيلوتي بتغيير مركز فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط إلى الظهير الأيمن.

وترك ابتعاد فالفيردي عن خط وسط هزة قوية في أركان الفريق الإسباني، وهو ما يظهر في كثرة التغييرات في تركيبة خط وسط الريال من جانب أنشيلوتي تارة بإشراك أوريلين تشواميني، أو إدواردو كامافينغا في مركز اللاعب المدافع، وتارة بإشراك براهيم دياز ولوكا مودريتش.

ويعاني على مستوى النشاط الهجومي والتحول من الدفاع للهجوم؛ بسبب غياب فالفيردي وانشغاله بدور الظهير الأيمن.

تراجع لافت

يعاني أيضاً بسبب تراجع مستوى لاعبيه الأساسيين الذين ظهروا بصورة أفضل في الموسم الماضي.

وتراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسيين مثل إدواردو كامافينغا، وأيضاً أوريلين تشواميني، وفيرلاند ميندي، وفينيسيوس جونيور.

ولا يملك قاعدة من اللاعبين البدلاء الذين يستطيعون صناعة الفارق؛ وهي نقطة مهمة سيكون لها تأثير في مشوار الفريق بدوري الأبطال.