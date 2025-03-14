Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
متظاهرون يقتحمون "برج ترامب" احتجاجا على اعتقال فلسطيني
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

4 كوارث تهدد ريال مدريد

رياضة

2025-03-14 | 03:25
4 كوارث تهدد ريال مدريد
828 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
لم يقدم ريال مدريد أفضل مستوياته رغم تأهله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد، وحسم ديربي العاصمة الإسبانية بضربات الترجيح.

وصعد ريال مدريد لمواجهة مثيرة أمام آرسنال الإنجليزي في ربع النهائي، وسط مخاوف جماهيرية بشأن إمكانية حفاظ الفريق الإسباني على لقبه المفضل.
4 كوارث فنية تهدد ريال مدريد قبل مواجهة آرسنال:
النقص العددي
يعاني ريال مدريد بشكل واضح من نقص عددي بسبب كثرة الإصابات التي ضربت صفوفه وتهدد حلمه بالحفاظ على لقب دوري الأبطال.
وتعرض ريال مدريد لضربة موجعة بإصابة لاعبه داني كارفخال الظهير الأيمن بقطع في الرباط الصليبي، كما تعرض لنفس الإصابة اللاعب أنطونيو روديغر بخلاف إصابة خيسوس فاييخو وعدم جاهزيته.
واستمرت معاناة اللاعب دافيد ألابا من لعنة الإصابات، بخلاف أن داني سيبايوس اشتكى أيضًا من الإصابة في الفترة الماضية من الموسم.
النقص العددي يظهر بوضوح في صفوف ريال مدريد على الجانب الدفاعي، وهو ما يهدد أحلام حامل اللقب خاصة أن أي غياب يحدث في الخط الخلفي سيجعل المدرب كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، مضطراً لتغيير مركز أحد لاعبيه، مثلما حدث مع أوريلين تشواميني الذي لعب لفترة في مركز قلب الدفاع لحل الأزمة التي نجمت عن إصابة ميليتاو وعدم التعاقد مع مدافع جديد في شهر كانون الثاني الماضي.
أزمات فينيسيوس
عانى ريال مدريد مؤخراً من أزمات لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور وتراجع مردوده بشكل لافت في الفترة الأخيرة.
ولم يسجل فينيسيوس سوى 5 أهداف فقط منذ بداية العام الحالي، كما صنع هدفين فقط مع ريال مدريد.
ودخل اللاعب البرازيلي في خلافات مع بعض زملائه في الفترة الأخيرة على رأسهم لوكا مودريتش، بجانب كيليان مبابي، وأخيرًا جود بيلينغهام الذي ظهر غاضباً تجاه فينيسيوس في مباراة الإياب ضد أتلتيكو مدريد؛ لعدم قيامه بالمردود الدفاعي.
تأثير فالفيردي
عانى ريال مدريد منذ إصابة الظهير الأيمن كارفخال وعدم التعاقد مع لاعب بديل بسبب قرار أنشيلوتي بتغيير مركز فيديريكو فالفيردي لاعب الوسط إلى الظهير الأيمن.
وترك ابتعاد فالفيردي عن خط وسط ريال مدريد هزة قوية في أركان الفريق الإسباني، وهو ما يظهر في كثرة التغييرات في تركيبة خط وسط الريال من جانب أنشيلوتي تارة بإشراك أوريلين تشواميني، أو إدواردو كامافينغا في مركز اللاعب المدافع، وتارة بإشراك براهيم دياز ولوكا مودريتش.
ويعاني ريال مدريد على مستوى النشاط الهجومي والتحول من الدفاع للهجوم؛ بسبب غياب فالفيردي وانشغاله بدور الظهير الأيمن.
تراجع لافت
يعاني ريال مدريد أيضاً بسبب تراجع مستوى لاعبيه الأساسيين الذين ظهروا بصورة أفضل في الموسم الماضي.
وتراجع مستوى بعض اللاعبين الأساسيين مثل إدواردو كامافينغا، وأيضاً أوريلين تشواميني، وفيرلاند ميندي، وفينيسيوس جونيور.
ولا يملك ريال مدريد قاعدة من اللاعبين البدلاء الذين يستطيعون صناعة الفارق؛ وهي نقطة مهمة سيكون لها تأثير في مشوار الفريق بدوري الأبطال.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> تابع قناة السومرية على تويتر

ريال

مدريد

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق
Messenger
print
Alsumaria Tv
اخترنا لك
"يويفا" يحسم جدل إلغاء ركلة ترجيح ألفاريز
12:22 | 2025-03-13
سيغيب لهذه المدة.. الكشف عن طبيعة إصابة نجم ريال مدريد
11:48 | 2025-03-13
إضافة لاعب جديد إلى قائمة المنتخب الوطني في "تصفيات المونديال"
09:15 | 2025-03-13
بعد استبعاده من قائمة المنتخب العراقي.. اللاعب بشار رسن يثير الجدل
08:12 | 2025-03-13
اتحاد بناء الأجسام يُكمل تحضيراته لإقامة بطولة العراق.. هذا موعدها
06:49 | 2025-03-13
أبرزهم "قوقية" وإيمار شير.. جدل حول غياب 9 لاعبين عن قائمة كاساس
04:38 | 2025-03-13
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

فيديوهات

الكلال ينتعش بسبب الامطار (فيديو)
Play
الكلال ينتعش بسبب الامطار (فيديو)
07:10 | 2025-03-14
لحظات عصيبة قبل الانقاذ.. اندلاع حريق في طائرة أمريكية بمطار دنفر (فيديو)
Play
لحظات عصيبة قبل الانقاذ.. اندلاع حريق في طائرة أمريكية بمطار دنفر (فيديو)
05:24 | 2025-03-14
تشييع الصحفي ليث الساعدي ومناشدة لرئيس الوزراء بالتدخل
Play
تشييع الصحفي ليث الساعدي ومناشدة لرئيس الوزراء بالتدخل
11:30 | 2025-03-13
الإنارة في بغداد: من مشروع خدمي إلى أزمة هدر وحوادث مرورية
Play
الإنارة في بغداد: من مشروع خدمي إلى أزمة هدر وحوادث مرورية
06:30 | 2025-03-13
تشييع مهيب لجثمان الصحفي المغدور ليث محمد رضا في بغداد (فيديو)
Play
تشييع مهيب لجثمان الصحفي المغدور ليث محمد رضا في بغداد (فيديو)
04:13 | 2025-03-13
بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا
Play
بالفيديو.. لحظة اغتيال الصحفي ليث محمد رضا
13:24 | 2025-03-12
ارتفاع اسعار اللحوم والدجاج في النجف... أين الاجهزة الرقابية؟
Play
ارتفاع اسعار اللحوم والدجاج في النجف... أين الاجهزة الرقابية؟
09:06 | 2025-03-12
فساد كبير في بلدية الديوانية... تضخم في فواتير الصيانة وبشراء قطع الغيار الخاصة بالاليات
Play
فساد كبير في بلدية الديوانية... تضخم في فواتير الصيانة وبشراء قطع الغيار الخاصة بالاليات
09:03 | 2025-03-12
صراع على المناصب في البصرة... واتهامات للعيداني بالتفرد بالسلطة وتجاوز للصلاحيات!
Play
صراع على المناصب في البصرة... واتهامات للعيداني بالتفرد بالسلطة وتجاوز للصلاحيات!
08:59 | 2025-03-12
بعد إخفاق البرلمان في عقد الجلسات... دعوات لحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة
Play
بعد إخفاق البرلمان في عقد الجلسات... دعوات لحل المجلس واجراء انتخابات مبكرة
08:42 | 2025-03-12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.