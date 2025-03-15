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لاعب غير متوقع.. استطلاع للرأي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025

رياضة

2025-03-15 | 06:30
لاعب غير متوقع.. استطلاع للرأي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025
650 شوهد

السومرية نيوز – رياضة

أثار استطلاع للرأي جدلًا واسعًا بعدما كشف عن هوية المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025، التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" سنويًّا لأفضل لاعب في العالم، حيث جاءت النتائج مفاجئة للكثيرين، بعد أن تصدّر لاعب غير متوقع السباق، متفوقًا بفارق شاسع على نجوم كبار كانوا المرشحين الأبرز في الأشهر الماضية.

وكان الإسباني رودري هيرنانديز، متوسط ميدان مانشستر سيتي الإنجليزي، قد توج بالجائزة العام الماضي، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين جماهير ريال مدريد، الذين اعتبروا أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كان الأحق بها بعد مستواه المذهل في الموسم الماضي، مشككين بالوقت ذاته في مصداقية الجائزة، والمعايير المعتمد عليها لاختبار الأفضل.

ينتظر أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في 30 مايو/ أيار في ميونخ، عاملًا حاسمًا في تحديد هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025. كما أن نهائيات دوري الأمم الأوروبية، التي ستقام في 8 يونيو/ حزيران، قد تلعب دورًا في ترجيح كفة بعض اللاعبين.

وقبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية الموسم، بدأت معالم الصراع على الجائزة تتضح، حيث أظهرت نتائج استطلاع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الذي شارك فيه نحو 27,500 شخص يوم الجمعة، أن هناك لاعبًا يتصدر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.

مفاجأة.. استطلاع للرأي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025
وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي يتصدر سباق "البالون دور" بنسبة 40.9% من الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، الذي حل في المركز الثاني بنسبة 25%. وجاء الشاب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، في المركز الثالث بنسبة 8.8%.

شهدت مرحلة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إقصاء ليفربول على يد باريس سان جيرمان، وهو ما أثر سلبًا في حظوظ النجم المصري محمد صلاح، الذي كان أحد المرشحين بقوة للجائزة طوال فصل الشتاء. فشل صلاح في مواصلة مشواره الأوروبي أدى إلى تراجعه في الاستطلاع، حيث تحصل على نسبة 7.4% فقط، ليحتل المركز الخامس.

أما النجم الفرنسي كيليان مبابي فقد حل في المركز الرابع ضمن المرشحين لنيل جائزة الكرة الذهبية 2025 بنسبة 8% فقط من الأصوات، وهو رقم ضعيف مقارنة بتوقعات بداية الموسم، حيث يبدو أن وجود فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام داخل ريال مدريد قد يحد من فرص النجم الفرنسي في الفوز بالجائزة، بسبب تشتت الأصوات بين عدة لاعبين من نفس الفريق، وهي المشكلة نفسها التي واجهها فينيسيوس الموسم الماضي.

كما يشكل تألق الثنائي البرازيلي رافينيا والإسباني لامين يامال مع برشلونة عنصرًا مهمًّا في سباق الكرة الذهبية. رافينيا، الذي تحصل على 25% من الأصوات، يعد منافسًا جادًّا لديمبيلي في حال نجاح برشلونة في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا. أما يامال، فقد حظي بدعم كبير من الجماهير الإسبانية، ما جعله يحتل المركز الثالث بنسبة 8.8% من الأصوات.

ترتيب المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية 2025 حتى منتصف مارس:
1عثمان ديمبيلي (فرنسا - باريس سان جيرمان): 40.9 %
2رافينيا (البرازيل - برشلونة): 25 %
3لامين يامال (إسبانيا - برشلونة): 8.8 %
4كيليان مبابي (فرنسا - ريال مدريد): 8 %
5محمد صلاح (مصر - ليفربول): 7.4 %
6هاري كين (إنجلترا - بايرن ميونخ): 4.6 %
7فينيسيوس جونيور (البرازيل - ريال مدريد): 1.7 %
8جود بيلينغهام (إنجلترا - ريال مدريد): 1.4 %
9لاعب آخر: 2.4 %
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لاعب غير متوقع

استطلاع للرأي

الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025

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