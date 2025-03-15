لاعب غير متوقع.. استطلاع للرأي يتوقع الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025

وكان الإسباني رودري ، متوسط سيتي الإنجليزي، قد توج بالجائزة العام الماضي، ما تسبب في موجة غضب واسعة بين جماهير ، الذين اعتبروا أن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور كان الأحق بها بعد مستواه المذهل في الموسم الماضي، مشككين بالوقت ذاته في مصداقية الجائزة، والمعايير المعتمد عليها لاختبار الأفضل.ينتظر أن يكون نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته في 30 مايو/ أيار في ، عاملًا حاسمًا في تحديد هوية الفائز بجائزة 2025. كما أن نهائيات دوري الأمم الأوروبية، التي ستقام في 8 يونيو/ حزيران، قد تلعب دورًا في ترجيح كفة بعض اللاعبين.وقبل أقل من ثلاثة أشهر على نهاية الموسم، بدأت معالم الصراع على الجائزة تتضح، حيث أظهرت نتائج استطلاع صحيفة "ليكيب" الفرنسية، الذي شارك فيه نحو 27,500 شخص يوم الجمعة، أن هناك لاعبًا يتصدر السباق بفارق شاسع عن أقرب منافسيه.وفقًا لنتائج الاستطلاع، فإن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي يتصدر سباق "البالون دور" بنسبة 40.9% من الأصوات، متفوقًا بفارق كبير على البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، الذي حل في المركز الثاني بنسبة 25%. وجاء الشاب الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة الصاعد، في المركز الثالث بنسبة 8.8%.شهدت مرحلة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إقصاء ليفربول على يد باريس سان جيرمان، وهو ما أثر سلبًا في حظوظ النجم المصري محمد صلاح، الذي كان أحد المرشحين بقوة للجائزة طوال فصل الشتاء. فشل صلاح في مواصلة مشواره الأوروبي أدى إلى تراجعه في الاستطلاع، حيث تحصل على نسبة 7.4% فقط، ليحتل المركز الخامس.أما النجم الفرنسي كيليان مبابي فقد حل في المركز الرابع ضمن المرشحين لنيل 2025 بنسبة 8% فقط من الأصوات، وهو رقم ضعيف مقارنة بتوقعات بداية الموسم، حيث يبدو أن وجود فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام داخل قد يحد من فرص النجم الفرنسي في الفوز بالجائزة، بسبب تشتت الأصوات بين عدة لاعبين من نفس الفريق، وهي المشكلة نفسها التي واجهها فينيسيوس الموسم الماضي.كما يشكل تألق الثنائي البرازيلي رافينيا والإسباني لامين يامال مع برشلونة عنصرًا مهمًّا في سباق . رافينيا، الذي تحصل على 25% من الأصوات، يعد منافسًا جادًّا لديمبيلي في حال نجاح برشلونة في الظفر بلقب دوري أبطال أوروبا. أما يامال، فقد حظي بدعم كبير من الجماهير الإسبانية، ما جعله يحتل المركز الثالث بنسبة 8.8% من الأصوات.1عثمان ديمبيلي (فرنسا - باريس سان جيرمان): 40.9 %2رافينيا (البرازيل - برشلونة): 25 %3لامين يامال (إسبانيا - برشلونة): 8.8 %4كيليان مبابي (فرنسا - مدريد): 8 %5محمد صلاح (مصر - ليفربول): 7.4 %6هاري كين (إنجلترا - بايرن ميونخ): 4.6 %7فينيسيوس جونيور (البرازيل - مدريد): 1.7 %8جود بيلينغهام (إنجلترا - مدريد): 1.4 %9لاعب آخر: 2.4 %