ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني اليوم.. ثلاث عقبات رئيسية

نيوز – رياضة



تتجه الأنظار مساء السبت 15 مارس/ آذار لمباراة ضد برسم الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة "لا ليغا"، وهي مباراة تحمل في طياتها العديد من التحديات التي قد تعرقل طريق الفريق نحو تحقيق النقاط الثلاثة.





ورغم موقعه القوي في سباق المنافسة على لقب ، يعاني الفريق من تذبذب في مستوياته خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، مما يثير تساؤلات حول استقراره الفني قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم. أما ، فنجح في حصد 12 انتصارًا في 26 مباراة، لكنه أيضًا تعثر في 8 مواجهات، مما جعله خارج المربع حتى الآن.



ويواجه خلال مباراة ضد ثلاث عقبات رئيسية، نستعرضها في الأسطر التالية، وهي تتمثل في عقدة يواجهها على ملعب ، والأزمات الدفاعية بسبب الإصابات، وضغط المباريات الذي أرهق كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.



عقدة ضد

رغم أن لطالما كان الطرف الأقوى في المواجهات المباشرة أمام ، إلا أن الأرقام تكشف عن معاناة واضحة للفريق عندما يحل ضيفًا على ملعب "لا سيراميكا"، فخلال آخر سبع مباريات لعبها في معقل الغواصات الصفراء بالدوري الإسباني، فشل في تحقيق أي انتصار (تعادل 6 مباريات وخسر واحدة)، وهي أطول سلسلة من المباريات التي يخوضها خارج أرضه دون تحقيق الفوز على نفس الخصم في الليغا منذ عام 2008، عندما فشل في الانتصار على ديبورتيفو لاكورونيا في 17 مباراة متتالية. يخوض هذه المواجهة في وضع معقد، حيث يسعى لكسر عقدته على ملعب ، في وقت يواجه أزمة دفاعية حادة بغياب عدة لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة.ورغم موقعه القوي في سباق المنافسة على لقب ، يعاني الفريق من تذبذب في مستوياته خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، مما يثير تساؤلات حول استقراره الفني قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم. أما ، فنجح في حصد 12 انتصارًا في 26 مباراة، لكنه أيضًا تعثر في 8 مواجهات، مما جعله خارج المربع حتى الآن.ويواجه خلال مباراة ضد ثلاث عقبات رئيسية، نستعرضها في الأسطر التالية، وهي تتمثل في عقدة يواجهها على ملعب ، والأزمات الدفاعية بسبب الإصابات، وضغط المباريات الذي أرهق كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.رغم أن لطالما كان الطرف الأقوى في المواجهات المباشرة أمام ، إلا أن الأرقام تكشف عن معاناة واضحة للفريق عندما يحل ضيفًا على ملعب "لا سيراميكا"، فخلال آخر سبع مباريات لعبها في معقل الغواصات الصفراء بالدوري الإسباني، فشل في تحقيق أي انتصار (تعادل 6 مباريات وخسر واحدة)، وهي أطول سلسلة من المباريات التي يخوضها خارج أرضه دون تحقيق الفوز على نفس الخصم في الليغا منذ عام 2008، عندما فشل في الانتصار على ديبورتيفو لاكورونيا في 17 مباراة متتالية.

وبالنظر إلى آخر 15 مباراة جمعت بين ضد في جميع المسابقات، فقد تلقى هزيمتين فقط (فاز في 6 وتعادل في 7)، لكن المثير للقلق أن تمكن من تحقيق نفس عدد الانتصارات في آخر 5 مواجهات مباشرة بين الفريقين في ، مما يعكس تطورًا في أداء الغواصات الصفراء أمام .



إضافة إلى ذلك، لم يُظهر الفريقان صلابة دفاعية في مبارياتهما الأخيرة، حيث حافظ ضد على نظافة شباكه 3 مرات فقط في آخر 10 مباريات بجميع البطولات، بينما لم يخرج بشباك نظيفة إلا في مباراتين فقط، ما ينبئ بمباراة مفتوحة ومليئة بالفرص.



أزمة الدفاع والإصابات المتكررة

يدخل هذه المواجهة وهو يعاني من أزمة حقيقية في خط الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بشكل متكرر هذا الموسم، فالقائمة المستدعاة لمواجهة شهدت وجود أسماء شابة لتعويض الغيابات، حيث اضطر أنشيلوتي لاستدعاء اللاعبين الصاعدين دييغو أغوادو وفيكتور فالديبينياس من أكاديمية النادي، في ظل الغيابات العديدة في الخط الخلفي.



وسيغيب عن النادي أربعة لاعبين في خط الدفاع، هم داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي، وخيسوس فاييخو، وجميعهم يعانون من إصابات مختلفة، مما يزيد من تعقيد مهمة الفريق في مباراة ضد التي تتطلب جاهزية دفاعية عالية.



وإضافة إلى ذلك، باتت مشاركة الظهير الأيسر فران غارسيا محل شك بعد تعرضه لضربة خلال التدريبات، مما قد يجبر أنشيلوتي على إيجاد حلول بديلة لسد النقص الدفاعي، وهذا الاضطراب الدفاعي قد يمنح فرصة لاستغلال المساحات والثغرات في الخط الخلفي لريال .



ضغط المباريات والإرهاق البدني

ويواجه كارلو أنشيلوتي تحديًا جديدًا في مباراة ضد إذ يُعاني الفريق من ضغط المباريات منذ بداية العام الجاري. وقد اشتكى المدرب الإيطالي من الجدول المزدحم، إذ خاض مواجهات مكثفة في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب التزاماته في الليغا، مما قد يؤثر على جاهزية اللاعبين لهذه المواجهة.

وأكد المدرب الإيطالي في تصريحاته قبل المباراة أن فريقه لم يحصل على الوقت الكافي للاستشفاء بعد مواجهة أتلتيكو في دوري أبطال أوروبا، التي امتدت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن فترة 72 ساعة بين المباراتين غير كافية لتعافي اللاعبين.



وقبل مباراة ضد قال المدرب أنشيلوتي: "نحن ما نزال في مرحلة الاستشفاء، لا أفهم لماذا سنلعب يوم السبت، وآمل أن نستطيع تغيير هذا الجدول يومًا ما، حقوق البث التلفزيوني والأموال تأتي أولًا، وآخر شيء يفكر به أي شخص هو تعافي اللاعبين".



فيما يستفيد من فترة راحة أطول، إذ لم يشارك في أي مسابقة أوروبية هذا الأسبوع، ما أتاح له فرصة للتحضير المكثف، بينما كان منشغلًا بالتزاماته القارية والمحلية، هذا الفارق في الجاهزية البدنية قد يمنح الغواصات الصفراء أفضلية، خاصة إذا نجحوا في استغلال إرهاق لاعبي والضغط عليهم.