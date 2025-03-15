ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني اليوم.. ثلاث عقبات رئيسية

يخوض ريال مدريد
هذه المواجهة في وضع معقد، حيث يسعى لكسر عقدته على ملعب فياريال
، في وقت يواجه أزمة دفاعية حادة بغياب عدة لاعبين مؤثرين بسبب الإصابة.
ورغم موقعه القوي في سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني
، يعاني الفريق من تذبذب في مستوياته خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما حقق انتصارين فقط في آخر خمس مباريات، مما يثير تساؤلات حول استقراره الفني قبل الدخول في المرحلة الحاسمة من الموسم. أما فياريال
، فنجح في حصد 12 انتصارًا في 26 مباراة، لكنه أيضًا تعثر في 8 مواجهات، مما جعله خارج المربع الذهبي
حتى الآن.
ويواجه الميرينغي
خلال مباراة ريال مدريد
ضد فياريال
ثلاث عقبات رئيسية، نستعرضها في الأسطر التالية، وهي تتمثل في عقدة يواجهها على ملعب فياريال
، والأزمات الدفاعية بسبب الإصابات، وضغط المباريات الذي أرهق كتيبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
عقدة ريال مدريد ضد فياريال
رغم أن ريال مدريد
لطالما كان الطرف الأقوى في المواجهات المباشرة أمام فياريال
، إلا أن الأرقام تكشف عن معاناة واضحة للفريق الملكي
عندما يحل ضيفًا على ملعب "لا سيراميكا"، فخلال آخر سبع مباريات لعبها ريال مدريد
في معقل الغواصات الصفراء بالدوري الإسباني، فشل الميرينغي
في تحقيق أي انتصار (تعادل 6 مباريات وخسر واحدة)، وهي أطول سلسلة من المباريات التي يخوضها ريال مدريد
خارج أرضه دون تحقيق الفوز على نفس الخصم في الليغا منذ عام 2008، عندما فشل في الانتصار على ديبورتيفو لاكورونيا في 17 مباراة متتالية.
وبالنظر إلى آخر 15 مباراة جمعت بين ريال مدريد
ضد فياريال
في جميع المسابقات، فقد تلقى ريال مدريد
هزيمتين فقط (فاز في 6 وتعادل في 7)، لكن المثير للقلق أن فياريال
تمكن من تحقيق نفس عدد الانتصارات في آخر 5 مواجهات مباشرة بين الفريقين في الدوري الإسباني
، مما يعكس تطورًا في أداء الغواصات الصفراء أمام الميرينغي
.
إضافة إلى ذلك، لم يُظهر الفريقان صلابة دفاعية في مبارياتهما الأخيرة، حيث حافظ ريال مدريد
ضد فياريال
على نظافة شباكه 3 مرات فقط في آخر 10 مباريات بجميع البطولات، بينما لم يخرج فياريال
بشباك نظيفة إلا في مباراتين فقط، ما ينبئ بمباراة مفتوحة ومليئة بالفرص.
أزمة الدفاع والإصابات المتكررة
يدخل ريال مدريد
هذه المواجهة وهو يعاني من أزمة حقيقية في خط الدفاع بسبب الإصابات التي ضربت الفريق بشكل متكرر هذا الموسم، فالقائمة المستدعاة لمواجهة فياريال
شهدت وجود أسماء شابة لتعويض الغيابات، حيث اضطر أنشيلوتي لاستدعاء اللاعبين الصاعدين دييغو أغوادو وفيكتور فالديبينياس من أكاديمية النادي، في ظل الغيابات العديدة في الخط الخلفي.
وسيغيب عن النادي الملكي
أربعة لاعبين في خط الدفاع، هم داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، فيرلاند ميندي، وخيسوس فاييخو، وجميعهم يعانون من إصابات مختلفة، مما يزيد من تعقيد مهمة الفريق في مباراة ريال مدريد
ضد فياريال
التي تتطلب جاهزية دفاعية عالية.
وإضافة إلى ذلك، باتت مشاركة الظهير الأيسر فران غارسيا محل شك بعد تعرضه لضربة خلال التدريبات، مما قد يجبر أنشيلوتي على إيجاد حلول بديلة لسد النقص الدفاعي، وهذا الاضطراب الدفاعي قد يمنح فياريال
فرصة لاستغلال المساحات والثغرات في الخط الخلفي لريال مدريد
.
ضغط المباريات والإرهاق البدني
ويواجه كارلو أنشيلوتي تحديًا جديدًا في مباراة ريال مدريد
ضد فياريال
إذ يُعاني الفريق من ضغط المباريات منذ بداية العام الجاري. وقد اشتكى المدرب الإيطالي من الجدول المزدحم، إذ خاض الميرينغي
مواجهات مكثفة في دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، إلى جانب التزاماته في الليغا، مما قد يؤثر على جاهزية اللاعبين لهذه المواجهة.
وأكد المدرب الإيطالي في تصريحاته قبل المباراة أن فريقه لم يحصل على الوقت الكافي للاستشفاء بعد مواجهة أتلتيكو مدريد
في دوري أبطال أوروبا، التي امتدت إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، مشيرًا إلى أن فترة 72 ساعة بين المباراتين غير كافية لتعافي اللاعبين.
وقبل مباراة ريال مدريد
ضد فياريال
قال المدرب أنشيلوتي: "نحن ما نزال في مرحلة الاستشفاء، لا أفهم لماذا سنلعب يوم السبت، وآمل أن نستطيع تغيير هذا الجدول يومًا ما، حقوق البث التلفزيوني والأموال تأتي أولًا، وآخر شيء يفكر به أي شخص هو تعافي اللاعبين".
فيما يستفيد فياريال
من فترة راحة أطول، إذ لم يشارك في أي مسابقة أوروبية هذا الأسبوع، ما أتاح له فرصة للتحضير المكثف، بينما كان ريال مدريد
منشغلًا بالتزاماته القارية والمحلية، هذا الفارق في الجاهزية البدنية قد يمنح الغواصات الصفراء أفضلية، خاصة إذا نجحوا في استغلال إرهاق لاعبي الميرينغي
والضغط عليهم.