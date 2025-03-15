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روني يتحدث عن صلاح: افضل لاعب في العالم

رياضة

2025-03-15 | 09:45
روني يتحدث عن صلاح: افضل لاعب في العالم
395 شوهد

اعترف واين روني أسطورة مانشستر يونايتد السابق بأنه يتعين عليه التحدث عن النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول رغم صعوبة ذلك عليه.

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ومن النادر جدا والمعروف عن واين روني أنه لا يدلي بأي تعليق إيجابي عن "الريدز" أو أي من لاعبيهم ومع ذلك وخلال حديثه مع بن بلاك على "تيك توك" قدم واين روني اعترافا مؤلما بشأن محمد صلاح.

وعندما سئل أسطورة إنجلترا عن اللاعب الذي يعتبره الأفضل في العالم حاليا قال إنه على الرغم من أن ذلك يؤلمه إلا أنه يعتقد أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.
وشدد روني: "هذا الأمر يقتلني وأكره الاعتراف به، ولكنني سأختار محمد صلاح كأفضل لاعب في العالم حاليا".

ويقدم محمد صلاح أداء مذهلا مع ليفربول في الموسم الحالي حيث سجل 32 هدفا وصنع 22 في 42 مباراة عبر جميع المسابقات.

ويتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويبدو مرشحا قويا للفوز باللقب هذا الموسم، خاصة مع اقترابه من تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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روني

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