روني يتحدث عن صلاح: افضل لاعب في العالم

"هذا الشيء يؤلمني".. تصريح ناري من نجم تجاه (فيديو)ومن النادر جدا والمعروف عن أنه لا يدلي بأي تعليق إيجابي عن "الريدز" أو أي من لاعبيهم ومع ذلك وخلال حديثه مع بن بلاك على "تيك توك" قدم اعترافا مؤلما بشأن .وعندما سئل أسطورة إنجلترا عن اللاعب الذي يعتبره الأفضل في العالم حاليا قال إنه على الرغم من أن ذلك يؤلمه إلا أنه يعتقد أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.وشدد روني: "هذا الأمر يقتلني وأكره الاعتراف به، ولكنني سأختار كأفضل لاعب في العالم حاليا".ويقدم أداء مذهلا مع في الموسم الحالي حيث سجل 32 هدفا وصنع 22 في 42 مباراة عبر جميع المسابقات.ويتصدر جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويبدو مرشحا قويا للفوز باللقب هذا الموسم، خاصة مع اقترابه من تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية.