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روني يتحدث عن صلاح: افضل لاعب في العالم
رياضة
2025-03-15 | 09:45
395 شوهد
اعترف
واين
روني
أسطورة
مانشستر
يونايتد
السابق بأنه يتعين عليه التحدث عن النجم المصري
محمد صلاح
لاعب
ليفربول
رغم صعوبة ذلك عليه.
"هذا الشيء يؤلمني".. تصريح ناري من نجم
مانشستر
يونايتد
تجاه
محمد صلاح
(فيديو)
ومن النادر جدا والمعروف عن
واين
روني
أنه لا يدلي بأي تعليق إيجابي عن "الريدز" أو أي من لاعبيهم ومع ذلك وخلال حديثه مع بن بلاك على "تيك توك" قدم
واين
روني
اعترافا مؤلما بشأن
محمد صلاح
.
وعندما سئل أسطورة إنجلترا عن اللاعب الذي يعتبره الأفضل في العالم حاليا قال إنه على الرغم من أن ذلك يؤلمه إلا أنه يعتقد أن صلاح هو أفضل لاعب في العالم خلال الوقت الحالي.
وشدد روني: "هذا الأمر يقتلني وأكره الاعتراف به، ولكنني سأختار
محمد صلاح
كأفضل لاعب في العالم حاليا".
ويقدم
محمد صلاح
أداء مذهلا مع
ليفربول
في الموسم الحالي حيث سجل 32 هدفا وصنع 22 في 42 مباراة عبر جميع المسابقات.
ويتصدر
ليفربول
جدول الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة ويبدو مرشحا قويا للفوز باللقب هذا الموسم، خاصة مع اقترابه من تحقيق نتائج إيجابية في المباريات المتبقية.
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