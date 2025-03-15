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هالاند يوقع على إنجاز تاريخي بـ 100 مساهمة تهديفية
رياضة
2025-03-15 | 13:35
المصدر:
موقع كووورة
516 شوهد
حقق نجم
مانشستر
سيتي إيرلينج
هالاند
، إنجازا تاريخيا، خلال مباراة فريقه أمام ضيفه
برايتون
مساء السبت، ضمن الجولة التاسعة والعشرين من
الدوري الإنجليزي الممتاز
التي انتهت بالتعادل 2-2.
وافتتح
مانشستر
سيتي التسجيل في الدقيقة 11، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد إعاقة نجم السيتي الجديد
عمر مرموش
داخل المنطقة المحرمة، ونفذ
هالاند
الركلة بنجاح.
ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات
هالاند
أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج، يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة).
ووصل
هالاند
إلى المساهمة التهديفية رقم 100 (84 هدفا و16 تمريرة حاسمة)، في المباراة رقم 94 له في المسابقة، متفوقا على صاحب الرقم القياسي السابق ألان شيرر الذي وصل للعدد نفسه في المباراة رقم 100.
وفي المركز الثالث، يأتي كل من نجم
مانشستر
يونايتد
السابق
إريك
كانتونا ونجم
ليفربول
الحالي
محمد صلاح
(116 مباراة)، ليتفوقا على هداف السيتي السابق
سيرجيو
أجويرو (118).
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