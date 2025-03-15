هالاند يوقع على إنجاز تاريخي بـ 100 مساهمة تهديفية

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 11، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء بعد إعاقة نجم السيتي الجديد داخل المنطقة المحرمة، ونفذ الركلة بنجاح.ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات "أوبتا"، بات أسرع لاعب في تاريخ البريميرليج، يصل إلى 100 مساهمة تهديفية (أهداف + تمريرات حاسمة).ووصل إلى المساهمة التهديفية رقم 100 (84 هدفا و16 تمريرة حاسمة)، في المباراة رقم 94 له في المسابقة، متفوقا على صاحب الرقم القياسي السابق ألان شيرر الذي وصل للعدد نفسه في المباراة رقم 100.وفي المركز الثالث، يأتي كل من نجم السابق كانتونا ونجم الحالي (116 مباراة)، ليتفوقا على هداف السيتي السابق أجويرو (118).