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مبابي يسجل هدفين ويواصل مطاردة ديمبلي

رياضة

2025-03-15 | 15:48
مبابي يسجل هدفين ويواصل مطاردة ديمبلي
المصدر:
موقع كووورة
738 شوهد

واصل كيليان مبابي، تألقه، بعدما سجل هدفين، قاد بهما ريال مدريد للفوز على فياريال، في المواجهة التي جمعت الفريقين، اليوم السبت، في الجولة 28 من عمر الليجا.

ورفع مبابي رصيده إلى 17 هدفًا في كافة المسابقات خلال 2025، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى خلال العام الجاري، وفقا لشبكة "أوبتا".

ويعد عثمان ديمبلي، نجم باريس سان جيرمان، اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من مبابي في العام الجاري، ليحتل صدارة قائمة هدافي أوروبا في 2025 حتى الآن برصيد 21 هدفا.

ويعكس هذا الرقم، البداية القوية لمبابي مع ريال مدريد، حيث يواصل تقديم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الملكي، ليؤكد دوره الحاسم في تشكيلة المدرب كارلو أنشيلوتي.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
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مبابي

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