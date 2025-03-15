مبابي يسجل هدفين ويواصل مطاردة ديمبلي

ورفع رصيده إلى 17 هدفًا في كافة المسابقات خلال 2025، ليصبح ثاني أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في الخمس الكبرى خلال العام الجاري، وفقا لشبكة "أوبتا".ويعد عثمان ، نجم ، اللاعب الوحيد الذي سجل أكثر من في العام الجاري، ليحتل صدارة قائمة هدافي أوروبا في 2025 حتى الآن برصيد 21 هدفا.ويعكس هذا الرقم، البداية القوية لمبابي مع ، حيث يواصل تقديم مستويات مميزة منذ انضمامه إلى ، ليؤكد دوره الحاسم في تشكيلة المدرب .